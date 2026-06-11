ウルヴァーハンプトンは11日、ロブ・エドワーズ監督との契約を解除することを発表した。

ウルブスは2017－18シーズンにチャンピオンシップ（イングランド2部）を制覇し、プレミアリーグへ復帰。昇格から2年連続で7位に食い込むなど好成績を収めていたが、近年は低迷。今シーズンはブラジル代表FWマテウス・クーニャ（現：マンチェスター・ユナイテッド）やアルジェリア代表DFラヤン・アイト・ヌーリ（現：マンチェスター・シティ）らが引き抜かれると、開幕から19戦未勝利という泥沼のスタートを切っていた。

昨年11月からはエドワーズ監督がクラブを率いたが、最終的には3勝11分24敗の最下位で今シーズンが終了。来シーズンはチャンピオンシップを戦うことが決定した。この結果を受けて、ウルブスはエドワーズ監督の退任を発表。クラブは、「近年の歴史の中でも最も困難な時期にあった昨年の11月に就任し、スタッフと共に精力的に活動して、クラブの発展に貢献してくれました」と、7カ月間の指揮に感謝を述べている。

なお、イギリスメディア『BBC』によると、今季プリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）でジル・ヴィセンテを6位に導いた45歳ポルトガル人指揮官のセザール・ペイショト監督の招へいが有力視されている。