V・ファーレン長崎に所属するFW岩崎悠人が自身の公式SNSを通じて結婚を発表した。お相手は元HKT48の山下エミリーさん。

岩崎は1998年6月11日生まれの現在28歳。2017年に京都橘高校から京都サンガF.C.へ入団しプロキャリアをスタートさせると、その後は北海道コンサドーレ札幌や湘南ベルマーレ、ジェフユナイテッド千葉でもプレーし、サガン鳥栖に在籍していた2022年には日本代表デビューを飾った。アビスパ福岡を経て、今年からはV・ファーレン長崎に所属しており、ここまで公式戦12試合出場1ゴール1アシストという成績を残している。

28歳の誕生日に結婚を発表した岩崎。自身の公式インスタグラム（＠yutoiwasaki611）では、山下さんとの連名で次のようなコメントを掲載している。

「この度、私たち、岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます。いつも温かく応援し支えてくださっている皆さまへ、このようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております。お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました。これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら歩んでまいりたいと思っております」

「また、これまで私たちを応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。温かい応援や励ましのお言葉の一つひとつが、私たちにとって大きな支えとなっております。岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります」

「これからも皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、穏やかで笑顔の絶えない温かな家庭を築いてまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします」

また、山下さんは自身の公式インスタグラム（＠emiri_hkt48）にて結婚報告とともに、岩崎とのツーショット写真を公開している。

【結婚発表】山下エミリーさんが公開した岩崎悠人とのツーショット写真