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千葉ロッテマリーンズは、明日6月12日よりマリーンズストア各店にて横浜DeNAベイスターズとの交流戦コラボグッズを販売することを発表した。 6月12日から6月14日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の横浜DeNA戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催。 展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「DB.スターマン」をあしらったデザインをはじめ、計8種類のラインナップとなっている。 ＜千葉ロッテマリーンズ×横浜DeNAベイスターズ コラボグッズ商品一例＞ ・フェイスタオル：2,200円 ・トートバッグ：2,700円〜3,200円 ・巾着：1,200円〜1,400円 ・アクリルキーホルダー：800円〜1,200円 ・ステッカー：500円 ・クリアファイル：600円 ※全て税込み。※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。 【拡大写真】可愛い2匹がコラボ！交流戦グッズ一覧 [caption id="attachment_268883" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption] 【関連記事】 【了】

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