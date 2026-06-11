写真提供：千葉ロッテマリーンズ

　

　千葉ロッテマリーンズは、明日6月12日よりマリーンズストア各店にて横浜DeNAベイスターズとの交流戦コラボグッズを販売することを発表した。

 

 

　6月12日から6月14日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の横浜DeNA戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催。

 

　展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「DB.スターマン」をあしらったデザインをはじめ、計8種類のラインナップとなっている。

 

　＜千葉ロッテマリーンズ×横浜DeNAベイスターズ　コラボグッズ商品一例＞

　・フェイスタオル：2,200円

　・トートバッグ：2,700円〜3,200円

　・巾着：1,200円〜1,400円

　・アクリルキーホルダー：800円〜1,200円

　・ステッカー：500円

　・クリアファイル：600円　

 

　※全て税込み。※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。

  

　

【拡大写真】可愛い2匹がコラボ！交流戦グッズ一覧

 

　

 

[caption id="attachment_268883" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

 

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【了】