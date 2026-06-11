千葉ロッテマリーンズは、明日6月12日よりマリーンズストア各店にて横浜DeNAベイスターズとの交流戦コラボグッズを販売することを発表した。
6月12日から6月14日は「日本生命セ・パ交流戦2026」の横浜DeNA戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催。
展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「DB.スターマン」をあしらったデザインをはじめ、計8種類のラインナップとなっている。
＜千葉ロッテマリーンズ×横浜DeNAベイスターズ コラボグッズ商品一例＞
・フェイスタオル：2,200円
・トートバッグ：2,700円〜3,200円
・巾着：1,200円〜1,400円
・アクリルキーホルダー：800円〜1,200円
・ステッカー：500円
・クリアファイル：600円
※全て税込み。※詳細はマリーンズオンラインストアにてご確認ください。
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[caption id="attachment_268883" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]
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