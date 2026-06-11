◆REITはなぜ分配金が期待できるのか

REIT（リート、Real Estate Investment Trust（不動産投資信託））の魅力としてよく挙げられるのが分配金です。REITはオフィスビルや商業施設、物流施設、ホテルなどから得られる賃料収入を主な収益源としています。

テナントから支払われる賃料が安定している場合、投資家へ継続的な分配を行うことができます。

また、日本のREITには税制上の特徴があります。一定の条件を満たした場合、利益の大部分を投資家へ分配することで法人税負担を軽減できる仕組みがあります。

そのため、REITは利益を内部留保するよりも、投資家へ還元する傾向があります。これが比較的高い分配利回りにつながる理由の1つです。

もちろん、将来の分配金額が保証されているわけではありません。しかし、安定した賃料収入を背景に、定期的な収入を期待する投資家から注目されています。

◆株の配当金との違い

REITの分配金は、株式の配当金と似ているようで少し異なります。株式の場合、企業が事業活動で得た利益の一部を株主へ還元します。一方、REITの場合は不動産から生まれる賃料収入などが分配金の原資になります。

例えば景気回復によってオフィス需要やホテル需要が増えれば、REITの収益改善につながることがあります。逆に空室率が上昇したり、不動産市場が悪化したりすると収益が低下する可能性もあります。

つまり、株式が企業業績の影響を受けるのに対し、REITは不動産市場の影響を受けやすいという違いがあります。

◆金利が上がるとREITはどうなる？

REITを考えるうえで欠かせないのが金利です。一般的に金利が上昇すると、REIT価格にはマイナス要因になることがあります。

理由の1つは借入コストです。REITは不動産を取得する際に借入金を活用することがあります。金利が上昇すると資金調達コストが増加し、収益に影響を与える可能性があります。

また、国債利回りが上昇すると、投資家の資金がREITから国債へ移ることがあります。例えば、以前は利回りの高いREITに魅力を感じていた投資家でも、国債の利回りが上昇すれば国債を選ぶケースが出てくるためです。その結果、REIT価格が下落することがあります。

◆金利上昇局面で見るべきポイント

ただし、「金利が上がるとREITは必ず下落する」というわけではありません。景気が改善し、企業活動が活発になるとオフィス需要が増えることがあります。

また、観光客が増えればホテル需要が拡大することもあります。その結果、賃料収入が増加し、金利上昇の影響を吸収するケースもあります。

重要なのは、

・どの不動産に投資しているのか

・空室率はどうか

・賃料は上昇しているか

・借入比率は高すぎないか

といった点です。単純に利回りだけを見るのではなく、運用内容にも目を向けることが大切です。

◆分配金だけで判断しないことが大切

REITを見るとき、どうしても利回りに目が行きがちです。しかし、高い利回りには理由があります。不動産市場の環境が厳しかったり、投資家が将来の収益に不安を感じていたりする場合もあります。

そのため、

・分配金

・投資対象

・金利環境

・財務内容

を総合的に確認することが重要です。

REITは定期的な収入を期待できる魅力的な商品ですが、利回りだけで判断するのではなく、その裏側にある収益構造にも目を向けたいところです。分配金の仕組みや金利との関係を理解することで、REITという商品をより深く理解できるようになるでしょう。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）