「FIFAワールドカップ2026」が6月11日(日本時間12日)に開幕する。今大会は、米国・カナダ・メキシコによる初の3カ国共同開催となるほか、史上最多の48チームが出場する。この記事では、開催国や試合日程、日本代表戦のテレビ放送予定などを紹介する。
日本はグループF、注目国の組み合わせは?
2026年ワールドカップの最終抽選会は12月5日、ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで開催され、4チームずつ12グループの組み合わせが決定した。
共催国のメキシコ、カナダ、アメリカは、それぞれグループA、B、Dに決定した。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組となった。韓国はグループA、ブラジルはグループC、ドイツはグループE、フランスはグループI、アルゼンチンはグループJで戦う。
6月2日には各国協会がFIFAへ最終登録メンバーを提出し、48カ国・計1,248人の選手がFIFAワールドカップ2026出場メンバーとして正式に登録された。
開催都市・試合会場はどこ?
試合会場には、日韓ワールドカップ2002以来最多となる16会場が選ばれた。アメリカでは、シアトルやサンフランシスコ、ニューヨークなどが開催都市となり、メキシコはモンテレイ、グアダラハラ、メキシコシティで開催される。カナダではバンクーバーとトロントがメイン会場となる。
それぞれの会場は以下のとおり。
カナダ
- トロント・スタジアム
- BCプレイス(バンクーバー)
メキシコ
- エスタディオ・アステカ(メキシコシティ)
- エスタディオ・グアダラハラ
- エスタディオ・モンテレイ
アメリカ
- アトランタ・スタジアム
- ボストン・スタジアム
- ダラス・スタジアム
- ヒューストン・スタジアム
- カンザスシティ・スタジアム
- ロサンゼルス・スタジアム
- マイアミ・スタジアム
- ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム
- フィラデルフィア・スタジアム
- サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
- シアトル・スタジアム
開幕戦から決勝までの大会日程
今大会には、1998年以降の過去7回の大会より16チーム多い48チームが出場し、全104試合が開催される。開幕戦は6月11日にメキシコシティの聖地アステカで行われ、決勝は7月19日にニューヨーク/ニュージャージー・スタジアムで開催される。
グループステージは6月11日～27日、ラウンド32は6月28日～7月3日、ラウンド16は7月4日～7日、準々決勝は7月9日～11日、準決勝は7月14日～15日、3位決定戦は7月18日、決勝は7月19日に行われる。
グループステージの主な対戦カードは以下のとおり。
2026年6月11日
- メキシコ vs 南アフリカ
- 韓国 vs チェコ
2026年6月12日
- カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
- アメリカ vs パラグアイ
2026年6月13日
- ハイチ vs スコットランド
- オーストラリア vs トルコ
- ブラジル vs モロッコ
- カタール vs スイス
2026年6月14日
- コートジボワール vs エクアドル
- ドイツ vs キュラソー
- オランダ vs 日本
- スウェーデン vs チュニジア
2026年6月15日
- サウジアラビア vs ウルグアイ
- スペイン vs カーボベルデ
- イラン vs ニュージーランド
- ベルギー vs エジプト
2026年6月16日
- フランス vs セネガル
- イラク vs ノルウェー
- アルゼンチン vs アルジェリア
- オーストリア vs ヨルダン
2026年6月17日
- ガーナ vs パナマ
- イングランド vs クロアチア
- ポルトガル vs コンゴ民主共和国
- ウズベキスタン vs コロンビア
2026年6月18日
- チェコ vs 南アフリカ
- スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
- カナダ vs カタール
- メキシコ vs 韓国
2026年6月19日
- ブラジル vs ハイチ
- スコットランド vs モロッコ
- トルコ vs パラグアイ
- アメリカ vs オーストラリア
2026年6月20日
- ドイツ vs コートジボワール
- エクアドル vs キュラソー
- オランダ vs スウェーデン
- チュニジア vs 日本
2026年6月21日
- ウルグアイ vs カーボベルデ
- スペイン vs サウジアラビア
- ベルギー vs イラン
- ニュージーランド vs エジプト
2026年6月22日
- ノルウェー vs セネガル
- フランス vs イラク
- アルゼンチン vs オーストリア
- ヨルダン vs アルジェリア
2026年6月23日
- イングランド vs ガーナ
- パナマ vs クロアチア
- ポルトガル vs ウズベキスタン
- コロンビア vs コンゴ民主共和国
2026年6月24日
- スコットランド vs ブラジル
- モロッコ vs ハイチ
- スイス vs カナダ
- ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
- チェコ vs メキシコ
- 南アフリカ vs 韓国
2026年6月25日
- キュラソー vs コートジボワール
- エクアドル vs ドイツ
- 日本 vs スウェーデン
- チュニジア vs オランダ
- トルコ vs アメリカ
- パラグアイ vs オーストラリア
2026年6月26日
- ノルウェー vs フランス
- セネガル vs イラク
- エジプト vs イラン
- ニュージーランド vs ベルギー
- カーボベルデ vs サウジアラビア
- ウルグアイ vs スペイン
2026年6月27日
- パナマ vs イングランド
- クロアチア vs ガーナ
- アルジェリア vs オーストリア
- ヨルダン vs アルゼンチン
- コロンビア vs ポルトガル
- コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
日本代表戦のTV放送予定
日本代表のグループステージ日程(キックオフ/日本時間)は以下のとおり。
- 6月15日 5:00 日本 vs オランダ
- 6月21日 13:00 日本 vs チュニジア
- 6月26日 8:00 日本 vs スウェーデン
上記3試合は、NHKや民放、DAZNで中継・ライブ配信される予定だ。
「日本 vs オランダ」はNHK総合とDAZN、「日本 vs チュニジア」は日本テレビ、NHK BS、DAZN、「日本 vs スウェーデン」はNHK総合とDAZNで放送・配信される。
また、ラウンド32(6月28日～7月3日)はフジテレビ、NHK BS、DAZNで放送・配信予定。7月4日～19日に行われるラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝(3位決定戦)は、NHK総合とDAZNで放送・配信予定となっている。