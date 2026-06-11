「FIFAワールドカップ2026」が6月11日(日本時間12日)に開幕する。今大会は、米国・カナダ・メキシコによる初の3カ国共同開催となるほか、史上最多の48チームが出場する。この記事では、開催国や試合日程、日本代表戦のテレビ放送予定などを紹介する。

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    FIFAワールドカップ2026

日本はグループF、注目国の組み合わせは?

2026年ワールドカップの最終抽選会は12月5日、ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで開催され、4チームずつ12グループの組み合わせが決定した。

共催国のメキシコ、カナダ、アメリカは、それぞれグループA、B、Dに決定した。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組となった。韓国はグループA、ブラジルはグループC、ドイツはグループE、フランスはグループI、アルゼンチンはグループJで戦う。

6月2日には各国協会がFIFAへ最終登録メンバーを提出し、48カ国・計1,248人の選手がFIFAワールドカップ2026出場メンバーとして正式に登録された。

開催都市・試合会場はどこ?

試合会場には、日韓ワールドカップ2002以来最多となる16会場が選ばれた。アメリカでは、シアトルやサンフランシスコ、ニューヨークなどが開催都市となり、メキシコはモンテレイ、グアダラハラ、メキシコシティで開催される。カナダではバンクーバーとトロントがメイン会場となる。

それぞれの会場は以下のとおり。

カナダ

  • トロント・スタジアム
  • BCプレイス(バンクーバー)

メキシコ

  • エスタディオ・アステカ(メキシコシティ)
  • エスタディオ・グアダラハラ
  • エスタディオ・モンテレイ

アメリカ

  • アトランタ・スタジアム
  • ボストン・スタジアム
  • ダラス・スタジアム
  • ヒューストン・スタジアム
  • カンザスシティ・スタジアム
  • ロサンゼルス・スタジアム
  • マイアミ・スタジアム
  • ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム
  • フィラデルフィア・スタジアム
  • サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム
  • シアトル・スタジアム

開幕戦から決勝までの大会日程

今大会には、1998年以降の過去7回の大会より16チーム多い48チームが出場し、全104試合が開催される。開幕戦は6月11日にメキシコシティの聖地アステカで行われ、決勝は7月19日にニューヨーク/ニュージャージー・スタジアムで開催される。

グループステージは6月11日～27日、ラウンド32は6月28日～7月3日、ラウンド16は7月4日～7日、準々決勝は7月9日～11日、準決勝は7月14日～15日、3位決定戦は7月18日、決勝は7月19日に行われる。

グループステージの主な対戦カードは以下のとおり。

2026年6月11日

  • メキシコ vs 南アフリカ
  • 韓国 vs チェコ

2026年6月12日

  • カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • アメリカ vs パラグアイ

2026年6月13日

  • ハイチ vs スコットランド
  • オーストラリア vs トルコ
  • ブラジル vs モロッコ
  • カタール vs スイス

2026年6月14日

  • コートジボワール vs エクアドル
  • ドイツ vs キュラソー
  • オランダ vs 日本
  • スウェーデン vs チュニジア

2026年6月15日

  • サウジアラビア vs ウルグアイ
  • スペイン vs カーボベルデ
  • イラン vs ニュージーランド
  • ベルギー vs エジプト

2026年6月16日

  • フランス vs セネガル
  • イラク vs ノルウェー
  • アルゼンチン vs アルジェリア
  • オーストリア vs ヨルダン

2026年6月17日

  • ガーナ vs パナマ
  • イングランド vs クロアチア
  • ポルトガル vs コンゴ民主共和国
  • ウズベキスタン vs コロンビア

2026年6月18日

  • チェコ vs 南アフリカ
  • スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • カナダ vs カタール
  • メキシコ vs 韓国

2026年6月19日

  • ブラジル vs ハイチ
  • スコットランド vs モロッコ
  • トルコ vs パラグアイ
  • アメリカ vs オーストラリア

2026年6月20日

  • ドイツ vs コートジボワール
  • エクアドル vs キュラソー
  • オランダ vs スウェーデン
  • チュニジア vs 日本

2026年6月21日

  • ウルグアイ vs カーボベルデ
  • スペイン vs サウジアラビア
  • ベルギー vs イラン
  • ニュージーランド vs エジプト

2026年6月22日

  • ノルウェー vs セネガル
  • フランス vs イラク
  • アルゼンチン vs オーストリア
  • ヨルダン vs アルジェリア

2026年6月23日

  • イングランド vs ガーナ
  • パナマ vs クロアチア
  • ポルトガル vs ウズベキスタン
  • コロンビア vs コンゴ民主共和国

2026年6月24日

  • スコットランド vs ブラジル
  • モロッコ vs ハイチ
  • スイス vs カナダ
  • ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
  • チェコ vs メキシコ
  • 南アフリカ vs 韓国

2026年6月25日

  • キュラソー vs コートジボワール
  • エクアドル vs ドイツ
  • 日本 vs スウェーデン
  • チュニジア vs オランダ
  • トルコ vs アメリカ
  • パラグアイ vs オーストラリア

2026年6月26日

  • ノルウェー vs フランス
  • セネガル vs イラク
  • エジプト vs イラン
  • ニュージーランド vs ベルギー
  • カーボベルデ vs サウジアラビア
  • ウルグアイ vs スペイン

2026年6月27日

  • パナマ vs イングランド
  • クロアチア vs ガーナ
  • アルジェリア vs オーストリア
  • ヨルダン vs アルゼンチン
  • コロンビア vs ポルトガル
  • コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン

日本代表戦のTV放送予定

日本代表のグループステージ日程(キックオフ/日本時間)は以下のとおり。

  • 6月15日 5:00 日本 vs オランダ
  • 6月21日 13:00 日本 vs チュニジア
  • 6月26日 8:00 日本 vs スウェーデン

上記3試合は、NHKや民放、DAZNで中継・ライブ配信される予定だ。

「日本 vs オランダ」はNHK総合とDAZN、「日本 vs チュニジア」は日本テレビ、NHK BS、DAZN、「日本 vs スウェーデン」はNHK総合とDAZNで放送・配信される。

また、ラウンド32(6月28日～7月3日)はフジテレビ、NHK BS、DAZNで放送・配信予定。7月4日～19日に行われるラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝(3位決定戦)は、NHK総合とDAZNで放送・配信予定となっている。