「FIFAワールドカップ2026」が6月11日(日本時間12日)に開幕する。今大会は、米国・カナダ・メキシコによる初の3カ国共同開催となるほか、史上最多の48チームが出場する。この記事では、開催国や試合日程、日本代表戦のテレビ放送予定などを紹介する。

FIFAワールドカップ2026

日本はグループF、注目国の組み合わせは?

2026年ワールドカップの最終抽選会は12月5日、ワシントンDCのジョン・F・ケネディ・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで開催され、4チームずつ12グループの組み合わせが決定した。

共催国のメキシコ、カナダ、アメリカは、それぞれグループA、B、Dに決定した。日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組となった。韓国はグループA、ブラジルはグループC、ドイツはグループE、フランスはグループI、アルゼンチンはグループJで戦う。

6月2日には各国協会がFIFAへ最終登録メンバーを提出し、48カ国・計1,248人の選手がFIFAワールドカップ2026出場メンバーとして正式に登録された。

開催都市・試合会場はどこ?

試合会場には、日韓ワールドカップ2002以来最多となる16会場が選ばれた。アメリカでは、シアトルやサンフランシスコ、ニューヨークなどが開催都市となり、メキシコはモンテレイ、グアダラハラ、メキシコシティで開催される。カナダではバンクーバーとトロントがメイン会場となる。

それぞれの会場は以下のとおり。

カナダ

トロント・スタジアム



BCプレイス(バンクーバー)

メキシコ

エスタディオ・アステカ(メキシコシティ)

エスタディオ・グアダラハラ



エスタディオ・モンテレイ

アメリカ

アトランタ・スタジアム



ボストン・スタジアム



ダラス・スタジアム



ヒューストン・スタジアム



カンザスシティ・スタジアム



ロサンゼルス・スタジアム



マイアミ・スタジアム



ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム



フィラデルフィア・スタジアム



サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム



シアトル・スタジアム

開幕戦から決勝までの大会日程

今大会には、1998年以降の過去7回の大会より16チーム多い48チームが出場し、全104試合が開催される。開幕戦は6月11日にメキシコシティの聖地アステカで行われ、決勝は7月19日にニューヨーク/ニュージャージー・スタジアムで開催される。

グループステージは6月11日～27日、ラウンド32は6月28日～7月3日、ラウンド16は7月4日～7日、準々決勝は7月9日～11日、準決勝は7月14日～15日、3位決定戦は7月18日、決勝は7月19日に行われる。

グループステージの主な対戦カードは以下のとおり。

2026年6月11日

メキシコ vs 南アフリカ



韓国 vs チェコ



2026年6月12日

カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ



アメリカ vs パラグアイ



2026年6月13日

ハイチ vs スコットランド



オーストラリア vs トルコ



ブラジル vs モロッコ



カタール vs スイス



2026年6月14日

コートジボワール vs エクアドル



ドイツ vs キュラソー



オランダ vs 日本



スウェーデン vs チュニジア



2026年6月15日

サウジアラビア vs ウルグアイ



スペイン vs カーボベルデ



イラン vs ニュージーランド



ベルギー vs エジプト



2026年6月16日

フランス vs セネガル



イラク vs ノルウェー



アルゼンチン vs アルジェリア



オーストリア vs ヨルダン



2026年6月17日

ガーナ vs パナマ

イングランド vs クロアチア



ポルトガル vs コンゴ民主共和国

ウズベキスタン vs コロンビア

2026年6月18日

チェコ vs 南アフリカ



スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ



カナダ vs カタール



メキシコ vs 韓国



2026年6月19日

ブラジル vs ハイチ



スコットランド vs モロッコ



トルコ vs パラグアイ



アメリカ vs オーストラリア



2026年6月20日

ドイツ vs コートジボワール



エクアドル vs キュラソー



オランダ vs スウェーデン



チュニジア vs 日本

2026年6月21日

ウルグアイ vs カーボベルデ



スペイン vs サウジアラビア



ベルギー vs イラン



ニュージーランド vs エジプト

2026年6月22日

ノルウェー vs セネガル



フランス vs イラク



アルゼンチン vs オーストリア



ヨルダン vs アルジェリア

2026年6月23日

イングランド vs ガーナ



パナマ vs クロアチア



ポルトガル vs ウズベキスタン



コロンビア vs コンゴ民主共和国

2026年6月24日

スコットランド vs ブラジル



モロッコ vs ハイチ



スイス vs カナダ



ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール



チェコ vs メキシコ



南アフリカ vs 韓国

2026年6月25日

キュラソー vs コートジボワール



エクアドル vs ドイツ



日本 vs スウェーデン



チュニジア vs オランダ



トルコ vs アメリカ



パラグアイ vs オーストラリア

2026年6月26日

ノルウェー vs フランス



セネガル vs イラク



エジプト vs イラン



ニュージーランド vs ベルギー



カーボベルデ vs サウジアラビア



ウルグアイ vs スペイン

2026年6月27日

パナマ vs イングランド



クロアチア vs ガーナ



アルジェリア vs オーストリア



ヨルダン vs アルゼンチン



コロンビア vs ポルトガル



コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン

日本代表戦のTV放送予定

日本代表のグループステージ日程(キックオフ/日本時間)は以下のとおり。

6月15日 5:00 日本 vs オランダ



6月21日 13:00 日本 vs チュニジア



6月26日 8:00 日本 vs スウェーデン

上記3試合は、NHKや民放、DAZNで中継・ライブ配信される予定だ。

「日本 vs オランダ」はNHK総合とDAZN、「日本 vs チュニジア」は日本テレビ、NHK BS、DAZN、「日本 vs スウェーデン」はNHK総合とDAZNで放送・配信される。

また、ラウンド32(6月28日～7月3日)はフジテレビ、NHK BS、DAZNで放送・配信予定。7月4日～19日に行われるラウンド16、準々決勝、準決勝、決勝(3位決定戦)は、NHK総合とDAZNで放送・配信予定となっている。