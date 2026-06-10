中日、ロッテに10点リードで後半戦へ

中日は初回に5点、3回に4点と序盤で大量リードを奪った。4回にロッテが1点を返すが、中日は6回にも1点を追加し、11対1で6回を終了。鵜飼、石川のホームランも飛び出し、打線は活発だ。

【スタメン】

ロッテ: 1(遊)友杉　篤輝 2(二)小川　龍成 3(右)西川　史礁 4(捕)佐藤　都志也 5(左)山口　航輝 6(指)Ｎ・ソト 7(一)上田　希由翔 8(三)安田　尚憲 9(中)髙部　瑛斗 10(投)毛利　海大

中日: 1(中)岡林　勇希 2(右)鵜飼　航丞 3(遊)村松　開人 4(一)阿部　寿樹 5(指)Ｍ・サノー 6(左)細川　成也 7(三)石川　昂弥 8(捕)石伊　雄太 9(二)田中　幹也 10(投)櫻井　頼之介

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 57 32 24 1 .571 -
2 巨人 59 32 25 2 .561 0
3 ヤクルト 59 32 26 1 .552 1
4 DeNA 59 25 32 2 .439 7
5 広島 56 21 32 3 .396 9
6 中日 59 20 38 1 .345 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 60 36 22 2 .621 -
2 ソフトバンク 58 34 24 0 .586 2
3 オリックス 59 31 27 1 .534 5
4 日本ハム 61 32 29 0 .525 5
5 ロッテ 59 28 29 2 .491 7
6 楽天 58 21 36 1 .368 14