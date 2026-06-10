中日、ロッテに10点リードで後半戦へ
中日は初回に5点、3回に4点と序盤で大量リードを奪った。4回にロッテが1点を返すが、中日は6回にも1点を追加し、11対1で6回を終了。鵜飼、石川のホームランも飛び出し、打線は活発だ。
【スタメン】
ロッテ: 1(遊)友杉 篤輝 2(二)小川 龍成 3(右)西川 史礁 4(捕)佐藤 都志也 5(左)山口 航輝 6(指)Ｎ・ソト 7(一)上田 希由翔 8(三)安田 尚憲 9(中)髙部 瑛斗 10(投)毛利 海大
中日: 1(中)岡林 勇希 2(右)鵜飼 航丞 3(遊)村松 開人 4(一)阿部 寿樹 5(指)Ｍ・サノー 6(左)細川 成也 7(三)石川 昂弥 8(捕)石伊 雄太 9(二)田中 幹也 10(投)櫻井 頼之介
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|57
|32
|24
|1
|.571
|-
|2
|巨人
|59
|32
|25
|2
|.561
|0
|3
|ヤクルト
|59
|32
|26
|1
|.552
|1
|4
|DeNA
|59
|25
|32
|2
|.439
|7
|5
|広島
|56
|21
|32
|3
|.396
|9
|6
|中日
|59
|20
|38
|1
|.345
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|60
|36
|22
|2
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|58
|34
|24
|0
|.586
|2
|3
|オリックス
|59
|31
|27
|1
|.534
|5
|4
|日本ハム
|61
|32
|29
|0
|.525
|5
|5
|ロッテ
|59
|28
|29
|2
|.491
|7
|6
|楽天
|58
|21
|36
|1
|.368
|14