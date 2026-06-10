日本ハム、DeNAに4-2で勝利
先発投手：日本ハムは加藤貴之が7回2失点の好投（2安打4奪三振）、ＤｅＮＡの石田裕太郎は6回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：日本ハムが1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが2点を追加 5回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの水谷瞬が1本塁打、3打点の活躍、日本ハムの大塚瑠晏が1本塁打、3安打、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|57
|32
|24
|1
|.571
|-
|2
|巨人
|59
|32
|25
|2
|.561
|0
|3
|ヤクルト
|59
|32
|26
|1
|.552
|1
|4
|DeNA
|59
|25
|32
|2
|.439
|7
|5
|広島
|56
|21
|32
|3
|.396
|9
|6
|中日
|59
|20
|38
|1
|.345
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|60
|36
|22
|2
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|58
|34
|24
|0
|.586
|2
|3
|オリックス
|59
|31
|27
|1
|.534
|5
|4
|日本ハム
|61
|32
|29
|0
|.525
|5
|5
|ロッテ
|59
|28
|29
|2
|.491
|7
|6
|楽天
|58
|21
|36
|1
|.368
|14