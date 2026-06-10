中日が7点差でロッテに大勝

先発投手：中日の櫻井頼之介が8回3失点の好投（9安打6奪三振）、ロッテの毛利海大は3回10失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：中日が5点を追加 2回表：中日が1点を追加 3回表：中日が4点を追加 注目選手：ロッテの山口航輝が1本塁打の活躍、ロッテの安田尚憲が3安打、2得点の活躍、中日の鵜飼航丞が1本塁打、5打点、3安打、2得点の活躍。

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