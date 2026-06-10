オリックス、ヤクルトに6点リードで後半戦へ

オリックスが1回裏に先制し、5回裏には打者一巡の猛攻で7点を追加。宗、太田、西川の活躍で大量リードを奪った。ヤクルトは6回表に意地を見せ2点を返したが、6点差で後半戦を迎える。

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