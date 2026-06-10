巨人、楽天に3点リードで後半戦へ

巨人は1回、3回、4回にそれぞれ1点ずつ着実に加点。岸田、佐々木俊の活躍もあり、3-0と楽天をリードして6回を終えた。先発陣は楽天打線を無失点に抑えており、このままリードを守れるか。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 57 32 24 1 .571 -
2 巨人 59 32 25 2 .561 0
3 ヤクルト 59 32 26 1 .552 1
4 DeNA 59 25 32 2 .439 7
5 広島 56 21 32 3 .396 9
6 中日 59 20 38 1 .345 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 60 36 22 2 .621 -
2 ソフトバンク 58 34 24 0 .586 2
3 オリックス 59 31 27 1 .534 5
4 日本ハム 61 32 29 0 .525 5
5 ロッテ 59 28 29 2 .491 7
6 楽天 58 21 36 1 .368 14