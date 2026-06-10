西武、広島に1点リードで終盤へ

1回裏に西武が古賀、渡部の活躍で3点を先制。広島は3回表、名原の1号2ランで追い上げるも、3-2と西武が1点リードのまま後半戦へ突入。両チームの攻防に注目が集まる。

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