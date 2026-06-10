マンチェスター・ユナイテッドは10日、イングランド代表FWジェイドン・サンチョが契約満了に伴い退団することを発表した。

現在26歳のサンチョはマンチェスター・シティの下部組織出身で、2017－18シーズンにプロデビューを飾った。2021年夏には推定8500万ユーロ（約158億円）の移籍金でマンチェスター・ユナイテッドへ活躍の場を移し、加入後2シーズンは主力として活躍。しかし、2023－24シーズン途中に当時のエリック・テン・ハフ監督との関係性が悪化し、近年はドルトムント、チェルシー、アストン・ヴィラへのレンタル移籍を繰り返していた。

マンチェスター・ユナイテッドでの通算成績は公式戦83試合出場12ゴール6アシスト。在籍2年目の2022－23シーズンにはカラバオ・カップを制覇した。

また、1月時点で2025－26シーズン限りでの退団が発表されていたブラジル代表MFカゼミーロに加え、オランダ代表DFタイレル・マラシアも契約満了に伴い『オールド・トラッフォード』を去ることに。母国の名門フェイエノールトでキャリアをスタートさせた現在26歳は、2022年夏にマンチェスター・ユナイテッドへ加入し、公式戦通算50試合に出場。不動の地位を築くことができず、昨シーズン後半はPSVへレンタル移籍していた。

マンチェスター・ユナイテッドは「クラブ一同、カゼミーロ、タイレル、ジェイドンのマンチェスター・ユナイテッドへの貢献に感謝するとともに、彼らの今後の活躍を心から願っている」と綴っている。