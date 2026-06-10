Jリーグは10日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・各地域リーグラウンドにおける最優秀ゴール賞、最優秀セーブ賞、ベストヤングプレーヤー賞、フェアプレー賞（高円宮杯）、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、優秀監督賞の受賞者を発表した。

J1のEASTではFC東京のFW長倉幹樹が“東京ダービー”で挙げた劇的決勝点が最優秀ゴール賞に。1－1で迎えた90＋5分、ボックス内に流れたボールを収め、鋭い反転から左足のチップキックで巧みにネットを揺らした。また、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選出された鹿島アントラーズのGK早川友基が最優秀セーブ賞を受賞。ベストヤングプレーヤー賞はジェフユナイテッドのMF姫野誠、優秀監督賞は鹿島の鬼木達監督が選出されている。

WESTの最優秀ゴールに輝いたのは、アビスパ福岡のMF見木友哉による一撃。第13節サンフレッチェ広島戦の72分、敵陣中央から思い切って右足を振り抜くと、鋭くアウト回転がかかったロングシュートは、日本代表GK大迫敬介が伸ばした手に触れることなくゴール右隅に突き刺さった。そのほか、最優秀セーブ賞はGK大畑歩夢、ベストヤングプレーヤー賞はMF石渡ネルソン、優秀監督賞はアーサー・パパス監督と、セレッソ大阪勢が多くの受賞者を輩出した。

なお、地域リーグラウンドベストプレーヤー賞、、最優秀主審賞、最優秀副審賞は13日（土）に発表される。J2・J3を含めた各地域リーグラウンドにおける各賞受賞者は以下の通り。

J1 EAST

▼最優秀ゴール賞

長倉幹樹（FC東京）

第16節 vs東京ヴェルディ 90＋5分

▼最優秀セーブ賞

早川友基（鹿島アントラーズ）

第2節 vs横浜F・マリノス 84分

▼ベストヤングプレーヤー賞

姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）

▼フェアプレー賞（高円宮杯）

川崎フロンターレ

▼フェアプレー賞

川崎フロンターレ

▼フェアプレー個人賞

西川周作（浦和レッズ）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

植田直通（鹿島アントラーズ）

古賀太陽（柏レイソル）

▼優秀監督賞

鬼木達（鹿島アントラーズ）

J1 WEST

▼最優秀ゴール賞

見木友哉（アビスパ福岡）

第13節 vsサンフレッチェ広島 72分

▼最優秀セーブ賞

大畑歩夢（セレッソ大阪）

第3節 vsサンフレッチェ広島 22分

▼ベストヤングプレーヤー賞

石渡ネルソン（セレッソ大阪）

▼フェアプレー賞

名古屋グランパス

▼フェアプレー個人賞

立田悠悟（ファジアーノ岡山）

▼優秀監督賞

アーサー・パパス（セレッソ大阪）

J2・J3 EAST-A

▼最優秀ゴール賞

升掛友護（栃木シティ）

第12節 vs栃木SC 65分

▼最優秀セーブ賞

金珉浩（SC相模原）

第14節 vs横浜FC 66分

▼フェアプレー賞

ヴァンラーレ八戸

▼フェアプレー個人賞

山田元気（ブラウブリッツ秋田）

音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）

▼優秀監督賞

吉田謙（ブラウブリッツ秋田）

J2・J3 EAST-B

▼最優秀ゴール賞

村越凱光（松本山雅FC）

第3節 vsジュビロ磐田 49分

▼最優秀セーブ賞

田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）

第16節 vsRB大宮アルディージャ 79分

▼フェアプレー賞

福島ユナイテッドFC

▼フェアプレー個人賞

田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）

▼優秀監督賞

渋谷洋樹（ヴァンフォーレ甲府）

J2・J3 WEST-A

▼最優秀ゴール賞

河田篤秀（高知ユナイテッドSC）

第12節 vs徳島ヴォルティス 46分

▼最優秀セーブ賞

バウマン（アルビレックス新潟）

第1節 vs愛媛FC 64分

▼フェアプレー賞

奈良クラブ

愛媛FC

▼フェアプレー個人賞

川上竜（FC大阪）

▼優秀監督賞

安達亮（カターレ富山）

J2・J3 WEST-B

▼最優秀ゴール賞

鈴木大馳（サガン鳥栖）

第14節 vsテゲバジャーロ宮崎 75分

▼最優秀セーブ賞

川島康暉（FC琉球）

第9節 vsロアッソ熊本 85分

▼フェアプレー賞

サガン鳥栖

▼フェアプレー個人賞

下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）

▼優秀監督賞

大熊裕司（テゲバジャーロ宮崎）

【J1最優秀ゴール】ダービー勝利に導いた長倉幹樹の巧みな一撃＆見木友哉が放った驚愕のロングシュート