J1最優秀ゴール賞を受賞した（左）長倉幹樹と（右）見木友哉 [写真]=金田慎平、J.LEAGUE via Getty Images

　Jリーグは10日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・各地域リーグラウンドにおける最優秀ゴール賞、最優秀セーブ賞、ベストヤングプレーヤー賞、フェアプレー賞（高円宮杯）、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、優秀監督賞の受賞者を発表した。

　J1のEASTではFC東京のFW長倉幹樹が“東京ダービー”で挙げた劇的決勝点が最優秀ゴール賞に。1－1で迎えた90＋5分、ボックス内に流れたボールを収め、鋭い反転から左足のチップキックで巧みにネットを揺らした。また、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選出された鹿島アントラーズのGK早川友基が最優秀セーブ賞を受賞。ベストヤングプレーヤー賞はジェフユナイテッドのMF姫野誠、優秀監督賞は鹿島の鬼木達監督が選出されている。

　WESTの最優秀ゴールに輝いたのは、アビスパ福岡のMF見木友哉による一撃。第13節サンフレッチェ広島戦の72分、敵陣中央から思い切って右足を振り抜くと、鋭くアウト回転がかかったロングシュートは、日本代表GK大迫敬介が伸ばした手に触れることなくゴール右隅に突き刺さった。そのほか、最優秀セーブ賞はGK大畑歩夢、ベストヤングプレーヤー賞はMF石渡ネルソン、優秀監督賞はアーサー・パパス監督と、セレッソ大阪勢が多くの受賞者を輩出した。

　なお、地域リーグラウンドベストプレーヤー賞、、最優秀主審賞、最優秀副審賞は13日（土）に発表される。J2・J3を含めた各地域リーグラウンドにおける各賞受賞者は以下の通り。

J1 EAST
▼最優秀ゴール賞
長倉幹樹（FC東京）
第16節　vs東京ヴェルディ　90＋5分

▼最優秀セーブ賞
早川友基（鹿島アントラーズ）
第2節　vs横浜F・マリノス　84分

▼ベストヤングプレーヤー賞
姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）

▼フェアプレー賞（高円宮杯）
川崎フロンターレ

▼フェアプレー賞
川崎フロンターレ

▼フェアプレー個人賞
西川周作（浦和レッズ）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
植田直通（鹿島アントラーズ）
古賀太陽（柏レイソル）

▼優秀監督賞
鬼木達（鹿島アントラーズ）

J1 WEST
▼最優秀ゴール賞
見木友哉（アビスパ福岡）
第13節　vsサンフレッチェ広島　72分

▼最優秀セーブ賞
大畑歩夢（セレッソ大阪）
第3節　vsサンフレッチェ広島　22分

▼ベストヤングプレーヤー賞
石渡ネルソン（セレッソ大阪）

▼フェアプレー賞
名古屋グランパス

▼フェアプレー個人賞
立田悠悟（ファジアーノ岡山）

▼優秀監督賞
アーサー・パパス（セレッソ大阪）

J2・J3 EAST-A
▼最優秀ゴール賞
升掛友護（栃木シティ）
第12節　vs栃木SC　65分

▼最優秀セーブ賞
金珉浩（SC相模原）
第14節　vs横浜FC　66分

▼フェアプレー賞
ヴァンラーレ八戸

▼フェアプレー個人賞
山田元気（ブラウブリッツ秋田）
音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）

▼優秀監督賞
吉田謙（ブラウブリッツ秋田）

J2・J3 EAST-B
▼最優秀ゴール賞
村越凱光（松本山雅FC）
第3節　vsジュビロ磐田　49分

▼最優秀セーブ賞
田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）
第16節　vsRB大宮アルディージャ　79分

▼フェアプレー賞
福島ユナイテッドFC

▼フェアプレー個人賞
田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）

▼優秀監督賞
渋谷洋樹（ヴァンフォーレ甲府）

J2・J3 WEST-A
▼最優秀ゴール賞
河田篤秀（高知ユナイテッドSC）
第12節　vs徳島ヴォルティス　46分

▼最優秀セーブ賞
バウマン（アルビレックス新潟）
第1節　vs愛媛FC　64分

▼フェアプレー賞
奈良クラブ
愛媛FC

▼フェアプレー個人賞
川上竜（FC大阪）

▼優秀監督賞
安達亮（カターレ富山）

J2・J3 WEST-B
▼最優秀ゴール賞
鈴木大馳（サガン鳥栖）
第14節　vsテゲバジャーロ宮崎　75分

▼最優秀セーブ賞
川島康暉（FC琉球）
第9節　vsロアッソ熊本　85分

▼フェアプレー賞
サガン鳥栖

▼フェアプレー個人賞
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）

▼優秀監督賞
大熊裕司（テゲバジャーロ宮崎）

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