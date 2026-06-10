Jリーグは10日、明治安田Jリーグ百年構想リーグ・各地域リーグラウンドにおける最優秀ゴール賞、最優秀セーブ賞、ベストヤングプレーヤー賞、フェアプレー賞（高円宮杯）、フェアプレー賞、フェアプレー個人賞、優秀監督賞の受賞者を発表した。
J1のEASTではFC東京のFW長倉幹樹が“東京ダービー”で挙げた劇的決勝点が最優秀ゴール賞に。1－1で迎えた90＋5分、ボックス内に流れたボールを収め、鋭い反転から左足のチップキックで巧みにネットを揺らした。また、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーに選出された鹿島アントラーズのGK早川友基が最優秀セーブ賞を受賞。ベストヤングプレーヤー賞はジェフユナイテッドのMF姫野誠、優秀監督賞は鹿島の鬼木達監督が選出されている。
WESTの最優秀ゴールに輝いたのは、アビスパ福岡のMF見木友哉による一撃。第13節サンフレッチェ広島戦の72分、敵陣中央から思い切って右足を振り抜くと、鋭くアウト回転がかかったロングシュートは、日本代表GK大迫敬介が伸ばした手に触れることなくゴール右隅に突き刺さった。そのほか、最優秀セーブ賞はGK大畑歩夢、ベストヤングプレーヤー賞はMF石渡ネルソン、優秀監督賞はアーサー・パパス監督と、セレッソ大阪勢が多くの受賞者を輩出した。
なお、地域リーグラウンドベストプレーヤー賞、、最優秀主審賞、最優秀副審賞は13日（土）に発表される。J2・J3を含めた各地域リーグラウンドにおける各賞受賞者は以下の通り。
J1 EAST
▼最優秀ゴール賞
長倉幹樹（FC東京）
第16節 vs東京ヴェルディ 90＋5分
▼最優秀セーブ賞
早川友基（鹿島アントラーズ）
第2節 vs横浜F・マリノス 84分
▼ベストヤングプレーヤー賞
姫野誠（ジェフユナイテッド千葉）
▼フェアプレー賞（高円宮杯）
川崎フロンターレ
▼フェアプレー賞
川崎フロンターレ
▼フェアプレー個人賞
西川周作（浦和レッズ）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
植田直通（鹿島アントラーズ）
古賀太陽（柏レイソル）
▼優秀監督賞
鬼木達（鹿島アントラーズ）
J1 WEST
▼最優秀ゴール賞
見木友哉（アビスパ福岡）
第13節 vsサンフレッチェ広島 72分
▼最優秀セーブ賞
大畑歩夢（セレッソ大阪）
第3節 vsサンフレッチェ広島 22分
▼ベストヤングプレーヤー賞
石渡ネルソン（セレッソ大阪）
▼フェアプレー賞
名古屋グランパス
▼フェアプレー個人賞
立田悠悟（ファジアーノ岡山）
▼優秀監督賞
アーサー・パパス（セレッソ大阪）
J2・J3 EAST-A
▼最優秀ゴール賞
升掛友護（栃木シティ）
第12節 vs栃木SC 65分
▼最優秀セーブ賞
金珉浩（SC相模原）
第14節 vs横浜FC 66分
▼フェアプレー賞
ヴァンラーレ八戸
▼フェアプレー個人賞
山田元気（ブラウブリッツ秋田）
音泉翔眞（ヴァンラーレ八戸）
▼優秀監督賞
吉田謙（ブラウブリッツ秋田）
J2・J3 EAST-B
▼最優秀ゴール賞
村越凱光（松本山雅FC）
第3節 vsジュビロ磐田 49分
▼最優秀セーブ賞
田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）
第16節 vsRB大宮アルディージャ 79分
▼フェアプレー賞
福島ユナイテッドFC
▼フェアプレー個人賞
田川知樹（北海道コンサドーレ札幌）
▼優秀監督賞
渋谷洋樹（ヴァンフォーレ甲府）
J2・J3 WEST-A
▼最優秀ゴール賞
河田篤秀（高知ユナイテッドSC）
第12節 vs徳島ヴォルティス 46分
▼最優秀セーブ賞
バウマン（アルビレックス新潟）
第1節 vs愛媛FC 64分
▼フェアプレー賞
奈良クラブ
愛媛FC
▼フェアプレー個人賞
川上竜（FC大阪）
▼優秀監督賞
安達亮（カターレ富山）
J2・J3 WEST-B
▼最優秀ゴール賞
鈴木大馳（サガン鳥栖）
第14節 vsテゲバジャーロ宮崎 75分
▼最優秀セーブ賞
川島康暉（FC琉球）
第9節 vsロアッソ熊本 85分
▼フェアプレー賞
サガン鳥栖
▼フェアプレー個人賞
下川陽太（テゲバジャーロ宮崎）
▼優秀監督賞
大熊裕司（テゲバジャーロ宮崎）