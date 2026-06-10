今日の運勢 6月11日（木）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月11日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月11日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？心が満たされる日。これまで頑張ってきた自分を、今日はちゃんと労ってあげて。誰かと喜びを分かち合うと、満足感がさらに大きく広がります。「もう十分かも」と感じたら、一区切りのサイン。流れに乗って次へ進んでみましょう。視野が一気に開ける日。立ち止まっていた計画や勉強を、今日こそ前に進めるタイミング。完璧を求めずに、まず動くことを意識すると、想像以上に話が広がります。手放した分だけ新しい知識が入ってくるはず。静かなカフェで頭を整理してみて。自分を見つめ直せる日。ざわつく気持ちは無理に抑えず、ゆっくり休ませてあげましょう。今日は外へ向かうより、内側を整える方が断然うまくいきます。疲れを認めることが、明日の活力につながるはず。足つぼをほぐすと心まで軽くなって運気アップに。あなたの役割が認められる日。誠実な姿勢が、まわりからの信頼として静かに積み上がっていきます。気づいたことや決めたことは、頭の中だけにせず形に残しておいて。後から大きな助けになります。特に、ノートにまとめておくと良さそう。肩の力が抜ける日。考えすぎて眠れなかった悩みも、今日は少しずつほどけていきそう。不安を一人で抱え込まず、生活のリズムを整えることを優先して。心と体が軽くなると、行動も自然と前向きに。いつもと違うルートで帰ると、気分転換になるでしょう。価値観がはっきりする日。自分のこだわりが見えてくるからこそ、今日は焦って決めない方が正解。本当に大切にしたいものを見極める時間にすると、判断がブレません。感情で買うより、一呼吸おいて。自然の多い場所で過ごすと、心が整いそう。気持ちが軽くなる日。仕事や将来への不安が、思っていたより小さかったと気づけそう。今日は重く考えず、目の前のことを一つずつ片付けて。完璧でなくて大丈夫です。少しずつ前に進めば十分。卵料理を食べて、エネルギーをチャージして。ひと息つきたい日。友達との約束や予定に追われがちですが、今日は自分のペースを大切に。あえて立ち止まる時間が、次の一歩を軽くしてくれます。詰め込みすぎず、余白を意識して。手足をゆっくりストレッチすると、巡りが良くなって◎。切り替えが進む日。気がかりだったことに、今日はようやく区切りがつきそう。終わったことを引きずらず、身近な環境を心地よく整えることに目を向けましょう。気持ちのリセットが進みます。大きな木のある公園で過ごすと、心が落ち着いてきそう。欲張りに注意したい日。あれもこれもと手を広げると、どれも中途半端になりやすいタイミング。今日は一番大事なことだけに絞るのが正解です。守りに入る勇気が、結果的に身を助けます。緑色の野菜を食べると、地に足がついて運気回復に。人付き合いを丁寧にしたい日。相手を急かしたり、思い通りに動かそうとしたりすると空回りしがち。今日はじっくり相手の言葉に耳を傾けて。落ち着いた対応が、信頼を守ってくれます。香ばしい料理を味わうと、心がほぐれて冷静になれるかも。気持ちに引っ張られる日。心のアップダウンが激しく、頑張りすぎると疲れが出やすいタイミング。今日は新しいことに飛び込むより、心と体を休ませることを最優先に。休むのも立派な選択です。みかんやオレンジのアロマで、ふっと気持ちを明るく整えて。勢いで押し切るより、自分の中にある「こうしたい」という芯を信じて、堂々と構えていることが、なによりの力になります。焦らずとも、あなたの誠実さや積み重ねはちゃんと見られています。まずは目の前の人を大切にしましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4