バルセロナは今夏の移籍市場で下部組織出身の2選手を放出する可能性があるようだ。9日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。

ハンジ・フリック監督のもとでラ・リーガ連覇を成し遂げたバルセロナは、今夏の移籍市場でニューカッスルからイングランド代表FWアンソニー・ゴードンを獲得し前線を拡充。さらにはアトレティコ・マドリード所属のアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレス、マンチェスター・シティを退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバ、チェルシー所属のスペイン代表DFマルク・ククレジャらの獲得も検討しているようだ。

その一方、ラ・マシア育ちでともに現在22歳のスペイン代表DFアレハンドロ・バルデ、同MFマルク・カサドには退団の可能性が浮上している模様。左サイドバック（SB）を主戦場とする前者は今シーズンの公式戦42試合に出場したが、1月にアル・ヒラルからポルトガル代表DFジョアン・カンセロがレンタル加入した影響もあり、不動の地位を築くことができず。バルセロナはオファー次第で今夏の売却を容認する構えだという。

また、熾烈な中盤の定位置争いによって十分な出場機会を得られていないカサドも、今夏に『カンプ・ノウ』を去る可能性があるとのこと。昨シーズンはブレイクを遂げ、スペイン代表デビューも飾ったが、今シーズンの先発起用は15試合。しかし、選手本人は慣れ親しんだクラブとの関係性を完全に断ち切ることを望んでおらず、レンタル移籍が現実的な選択肢であると報じられている。

バルデに対してはマンチェスター・シティ、カサドに対しては日本代表FW南野拓実が所属するモナコやサウジ・プロフェッショナルリーグのクラブが関心を寄せている模様。この2選手の去就は同じポジションを主戦場とするB・シウバやククレジャの獲得にも影響を与える可能性が高く、今後の動向には注目が集まることとなりそうだ。