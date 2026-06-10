国際親善試合が10日に行われ、アルゼンチン代表がアイスランド代表と対戦した。

FIFAワールドカップ2026開幕前、最後の国際親善試合に臨んだアルゼンチン代表は、アイスランド代表と対戦。なお、アイスランド代表は5月31日に日本代表とも対戦しており、1－0で日本代表が勝利を収めていた。

リオネル・メッシやラウタロ・マルティネスらがベンチスタートとなった一戦は、8分にフリーキックの流れの混戦からこぼれ球をバレンティン・バルコが左足を振り抜いて、アルゼンチン代表が先制に成功した。

後半からはメンバーを大きく入れ替えたなか、69分からメッシが途中出場を果たすと、出場直後にスルーパスからL・マルティネスの決定機を演出し、同選手が倒されたことでPKを獲得。キッカーを務めたメッシが右上に沈めてリードを2点に広げた。

さらに、86分にはメッシとの連携からロドリゴ・デ・パウルが折り返したところをティアゴ・アルマダが押し込んでダメ押しゴールをマーク。このまま試合は終了し、アルゼンチン代表が3－0で快勝している。

なお、W杯連覇を目指すアルゼンチン代表はグループJに入り、16日にアルジェリア代表と、22日にオーストリア代表と、27日にヨルダン代表と対戦する予定となっている。

【スコア】

アルゼンチン代表 3－0 アイスランド代表

【得点者】

1－0 8分 バレンティン・バルコ（アルゼンチン代表）

2－0 69分 リオネル・メッシ（PK／アルゼンチン代表）

3－0 86分 ティアゴ・アルマダ（アルゼンチン代表）

【動画】アルゼンチン代表がW杯前最後の親善試合で快勝！