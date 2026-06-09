







ロサンゼルス・ドジャース 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースは8日（日本時間9日）、PNCパークで行われるピッツバーグ・パイレーツ戦へ向け、空路で移動する際のオフショットを公開した。



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これに合わせMLB Japanも9日、公式Xを更新。グレーのチームジャージを着用した山本由伸、大谷翔平、佐々木朗希が飛行機に乗り込む様子を伝えている。











注目すべきは大谷だ。今季打者として64試合に出場、打率.302、11本塁打、35打点、リーグトップのOPS.939を記録。



直近6試合で12安打を放っており、6日（日本時間7日）のロサンゼルス・エンゼルス戦では11号2ランを放つなど、状態を上げている。



投手としては10試合に先発して6勝2敗、規定投球回には未到達ながら防御率0.74と素晴らしい数字が並ぶ。10日（同11日）に行われる2戦目で先発マウンドに上がる予定で、さらなる快投に期待がかかる。



1戦目のパイレーツの先発は、昨年のサイ・ヤング賞投手であるポール・スキーンズ。打者大谷との対決も見どころとなりそうだ。

























【投稿】次戦はピッツバーグへ！飛行機に乗り込む“日本人トリオ”の様子

MLB Japanの公式Xより













✈️😎 次の舞台はピッツバーグ！



飛行機に乗り込む メンバーの姿をお届け！



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【了】