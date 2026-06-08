ラグジュアリーシャンパーニュブランドANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は6月15日、夏季限定シリーズの最新作「Limited Summer」2種類を数量限定で発売する。

Demi Sec Limited Summer

今年は、上品な甘さが特徴の「Demi Sec(ドゥミセック)」をベースにした2種類を展開する。

グリーンのボトルを纏った「ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Limited Summer」(7万2,600円)は、ANGEL CHAMPAGNE Demi Secをベースにしている。新鮮なピーチとほのかにトーストされたプラリネの香りにさわやかなレモンの風味が調和した味わいが楽しめる。

色鮮やかなイエローのボトル「ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Rose Limited Summer」(8万4,700円)は、ANGEL CHAMPAGNE Demi Sec Roseをベースにしている。チェリーやワイルドベリーのアロマに新鮮な果実味が広がり、シナモンのようなスパイシーな香りとリザーブワインのボディが奥行きを加えている。

Demi Sec Rose Limited Summer

いずれも肩掛け用のベルトが付いた特製バニティBOXに収められている。素材はスタイリッシュなレザータイプと高級ファータイプの2種類。自分へのご褒美や大切な人へのギフトとして最適とのこと。

公式オンラインショップおよび銀座店で購入できる。