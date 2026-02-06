ドン ペリニヨン、近年稀にみる偉大なヴィンテージ「ヴィンテージ 2008 プレニチュード 2」を発売

プレステージ シャンパーニュ ブランド「ドン ペリニヨン(Dom Pérignon)」は1月より順次、「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2008 プレニチュード 2(DOM PÉRIGNON VINTAGE 2008 PLÉNITUDE 2)」 を全国の小売店等で発売している。

ドン ペリニヨンは、その年ごとの最高品質のブドウだけを厳選して造られる、唯一無二のヴィンテージ シャンパーニュ。2008年のシャンパーニュ地方は、春から夏にかけて日照不足と低温が続いたものの、収穫を目前に控えた9月、澄み渡る晴天と冷涼な風が続き、ブドウはゆっくりと、そして理想的な成熟を遂げている。この奇跡的な天候の転換により、長期熟成に耐えうる構造とエネルギーを備えた、近年でも稀に見る偉大なヴィンテージが誕生した。

「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2008 プレニチュード 2(DOM PÉRIGNON VINTAGE 2008 PLÉNITUDE 2)」

ドン ペリニヨンでは、“熟成段階がもたらす表現の違い”を「プレニチュード」として示しているが、特に傑出したヴィンテージは、約15年にわたるセラー熟成を経ることでワインに秘められたエネルギーが極限まで高まり、比類なき輝きを放つ“プレニチュード”へと昇華。

今回発売された「ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2008 プレニチュード 2」は、まさにこの“第二の到達点”を体現する表現。ドン ペリニヨンが持つ本来の生命力は頂点に達し、時という魔法に磨き上げられた、さらなる広がりと深み、限りなく続く余韻、そして漲る生命感が新たな輝きを放つという。

味わいは、爽やかな酸味とクリーミーな舌触り、心地よい苦味や旨味のニュアンスと溶け合い、すばらしい一体感を織りなし、香りは、心地よい柑橘の立ち上がりに、白い花の繊細なアロマが重なり、焙煎アーモンドやブリオッシュの香ばしさ、深みのあるミネラル感が全体を引き締める。シルクのようになめらかなフレッシュさと太陽のような温かみ、かすかな潮のニュアンスが心地よい余韻を添え、次々と現れる複雑な香りの層と、豊かな味わいが上質な質感とともに五感を刺激し、口中へ大きく広がってゆく——長く続く余韻とともに記憶に残るような体験を楽しむことができる。

価格は、750mlボトルで7万9,860円。