なでしこジャパンは6日、南アフリカ女子代表との国際親善試合を行い、5－0で大勝した。

狩野倫久監督が正式に指揮官に就任して最初の一戦。なでしこジャパンはGKの山下杏也加がゲームキャプテンを務め、4バックは右から清水梨紗、古賀塔子、南萌華、北川ひかるが並ぶ。アンカーに長野風花を置き、インサイドハーフの位置に長谷川唯と藤野あおば、右ワイドに清家貴子、左ワイドに宮澤ひなた、トップに谷川萌々子が入る形となった。

なでしこジャパンは開始25秒で電光石火の先制点を獲得。清水が右サイド浅い位置からアーリークロスを送ると、ニアに飛び込んだ長谷川は触れなかったが、奥につめていた清家が押し込んだ。

優勢に進めるなでしこジャパンは19分、相手ペナルティーエリア外でのボール保持者へ長野がプレッシング。そのまま奪いきるとフリーの清家にラストパスを送り、流し込んで2点目を獲得した。

29分には左サイドでスローインを受けた谷川が反転して中央へドリブルで前進すると、ペナルティーエリア外から右足を振りぬく。これがゴール右へ吸い込まれる圧巻のミドルシュートがさく裂した。

後半に入っても手を緩めないなでしこジャパンは49分と60分に藤野が追加点を獲得。初招集の竹重杏歌理と伊東珠梨もそれぞれ途中出場を果たしてA代表デビュー。そのまま試合は終了している。

なでしこジャパンは9日にもトレーニングマッチとして南アフリカと対戦する（ABEMAで生配信。国際Aマッチ扱い）。

【スコア】

なでしこジャパン 5－0 南アフリカ女子代表

【得点者】

1－0 1分 清家貴子（なでしこジャパン）

2－0 19分 清家貴子（なでしこジャパン）

3－0 29分 谷川萌々子（なでしこジャパン）

4－0 49分 藤野あおば（なでしこジャパン）

5－0 60分 藤野あおば（なでしこジャパン）

【動画】谷川ゴラッソ、清家25秒弾など5得点をチェック