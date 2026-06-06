位牌の置き場所「夫に嫌がられたらどうしよう…」悩む女性へ江原啓之が届けた言葉とは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、実父の位牌（いはい）の置き場所に悩み、夫の反応を恐れる既婚女性からのメッセージに、江原が「儀礼と愛」の本質を説く温かい言葉をかけました。江原さんに、お聞きしたいことがあります。私の父の位牌についてです。私の父は、一昨年亡くなり、母の家に遺骨と位牌を置いてありますが、今年、樹木葬に入ることが決まりました。一人暮らしの母は、うつ病で入退院を繰り返し、もしかすると施設に入るかもしれないので、父の位牌をどうしたらいいのか悩んでいます。（結婚して夫と暮らしている）私の家には仏壇がまだないのですが、苗字が違う親の位牌を置いていいのか、わかりません。夫にはまだ伝えていないですが、位牌を置くのは嫌だと言われたら、どうしようと悩んでいます。アドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。（40代 女性 会社）――この相談に対し、番組パートナーの奥迫が「実は私も長女で、母の手術をきっかけに父の位牌を預かって自宅の棚に置いています。夫も歓迎してくれました」と自身の経験を明かすと、江原は深くうなずきながら、現代における供養のあり方について持論を展開しました。江原：そうですね。「自分の家が女の子しかいなくて、位牌をどうしたら良いか？」なんて心配もあったりしますけども、そんなのどうでも良いんですよ。置いておけば良いの。苗字が違うとかっていうのは、昔はよくそういうことを言ったけれど、もう現代は、そんなことを言ってられないですよ。だからね、何事もこう思ってください。「“儀礼”と“愛”、どちらが大事ですか？」ということです。――これに「愛ですね！」と即答する奥迫に、江原は「そうね！ だから、そういう考え方が大事だと思うんですよね」と続け、形式にとらわれすぎる現代人に警鐘を鳴らしました。江原：そりゃあ、儀礼ではそういう風に言われることがありますよね。でも、儀礼と愛はどっちが大事かと言ったら、愛のほうが大事なんで。「儀礼でそうだから、位牌は捨てましょう」なんて言う？ 言わないですよ。で、もし、それを「位牌を置くのは嫌だ」って言う旦那さんがいたらば、ちょっと興ざめだな。それは無いと信じたほうが良いんじゃない？ それか、儀礼に洗脳されてしまっている、か。だから、その時言えば良いの。「“儀礼”と“愛”、どちらが大事ですか？」って。愛に勝るものは無いでしょう。――さらに江原は、古い慣習や周囲の目を気にする必要がない理由を、霊的な視点からも分かりやすく解説します。江原：儀礼って言うけれど、何がいけないの？ 向こうの家の人が「嫁の家がやって来た……」とか言って、愚痴を言うわけ？ 昔はそういうこともあったのかもしれないけれど、亡くなっていたら、そんなことを言うあれは無いですよ。だから、もうそれだったら、仏様に「“儀礼”と“愛”、どちらが大事ですか？」って聞けばいいの。「皆で仲良く！」ってなると思いますよ。そんなことは、分かることだから心配いりません。だから、これは家族で話し合えばいいんです。お子さんとかもいれば「“儀礼”と“愛”、どちらが大事ですか？」って。いつもそうやって考えるようにしたら良いと思いますよ。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子