【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「11月生まれ」（誕生日：11月7日～12月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。全体的にポジティブで心地よい空気に包まれた1か月です。人との活発な交流の中で、あなたにとって今まさに必要な情報やヒントがたくさん得られそうです。今月はあなたのキャラクターの良い部分が表に出やすく、自然と人を惹きつけるコミュニケーション能力も発揮されます。仕事面では、あなたらしいひらめきと、それを形にする実行力のバランスが素晴らしい月です。会議では遠慮せず、思いついたアイデアをどんどん口に出していきましょう。ロジックを完璧に固める必要はありません。むしろ人間味が混ざった提案の方が、ピリついた現場の空気を和ませ、結果的に「それ、面白いね！」と満場一致で採用される暗示です。あなたの発言がきっかけで、職場の風通しまで良くなりそうです。恋愛面では、シングルの方は信頼できる友人や知人に「良い人がいたら紹介して」と素直にお願いしてみるのが良いステップになります。気心の知れた友人のような安心できる人と恋に発展したり、飲み会の場などの自然な出会いからトントン拍子に進展したりする期待大です。パートナーがいる方は、少し真面目で大切なテーマについてしっかり語り合えるチャンス。かしこまった雰囲気にするよりも、お休みの日に外出し、おいしい食事を楽しみながらフランクに切り出すと、会話がスムーズに進みそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/