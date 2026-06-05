【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「12月生まれ」（誕生日：12月7日～1月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。身の回りの環境に、大きな変化の波が押し寄せる暗示が出ています。特に営業職や自営業、自分でビジネスをしている方は、担当業務や仕事の進め方がガラリと変わったり、関わるメンバーが刷新されたりと、新しい風が吹き込む大きな転換期となりそうです。これは決して恐れる変化ではなく、ここまであなたが真摯に向き合い、積み重ねてきた努力が「成果」として目に見える形で還元されるタイミングです。多忙さや変化に伴うストレスを感じた時は、久しぶりに友人と再会して本音を語り合ったり、1人で自分を見つめ直す時間を意識的に作ったりして、心のバランスを整えましょう。恋愛面では、あなたのナチュラルな魅力が光る時です。ただし、今月は環境の変化が激しい分、プライベートで予期せぬハプニングやスケジュール変更が起きやすい星回り。時間と心には余裕を持たせておくのが賢明です。特にパートナーがいる方は、仕事面などのストレスをそのままお相手にぶつけてしまわないよう注意してください。2人の関係性にポジティブな変化を起こすためにも、思いやりを持った丁寧な言葉選びを心がけてくださいね。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/