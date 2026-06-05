【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「6月生まれ」（誕生日：6月5日～7月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。頭がクリアに冴え渡り、集中力がいつも以上に高まる月です。興味のあった分野の学びを深めたり、資格の勉強を始めたり、読みたかった本を読破したりするにはうってつけのタイミングと言えます。知的好奇心を行動に移すことで、充実した1か月を過ごせるでしょう。仕事面では、頭の回転が非常に早くなる一方で、こだわりが強くなりすぎて「自分の世界」に閉じこもってしまいがち。職人気質になりやすい時だからこそ、周囲を置き去りにしないよう意識的なクールダウンが必要です。アイデアや進捗をこまめに言語化して共有すれば、業務がよりスムーズに進んでいきます。恋愛面では、シングルの方は習い事や学びのコミュニティ、趣味の集まりなどが出会いの宝庫となりそうです。あなたの知的な魅力を活かして行動することで、素敵なご縁やチャンスをつかめる予感です。パートナーがいる方は、お互いの価値観を深め合える知的なデートがおすすめ。話題の映画を観たり、静かなカフェで読書を楽しんだりした後、お互いの感想や人生観についてオープンマインドで語り合ってみて。お相手の立場や意見に寄り添うスタンスを大切にすると、「この人がパートナーでよかった」と思えるような、温かい一体感に包まれるはずです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/