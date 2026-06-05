【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「7月生まれ」（誕生日：7月7日～8月6日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。全体的な運気は上昇傾向にあるものの、仕事でもプライベートでも思考がぐるぐる巡りやすく、心に葛藤や迷いを抱えやすい月です。考え抜いた結果、極端な行動に出たり、衝動的な決断をしてしまったりと、周りが見えなくなりやすいので注意してください。今月はスマホやSNSから少し距離を置き、静かな緑の多い場所で深呼吸をするなど、脳を休める時間を意識的に作ることが、運気切り替えのカギとなります。仕事面では、無意識のうちに理屈っぽくなったり、自分の正論を主張したくなったりする傾向があります。だからこそ、一人で判断を下す前に周囲に確認を取ることが大切です。あなたを支えてくれる同僚や客観的な視点を持つ人の声を受け入れることで、迷いが消えて状況を好転させられるでしょう。恋愛面では、あなたのセンスある言葉選びや、お相手の心を解きほぐすようなコミュニケーション力が発揮される月です。シングルの方は、普段は選ばないような落ち着いたイベントや、知的好奇心を刺激される場所へ足を運んでみると、価値観の合う素敵な出会いを引き寄せやすくなります。パートナーがいる方は、一時的な遊び心や甘い誘惑に流されやすい星回りです。一瞬の感情に振り回されず、大人の理性を保つことで、大切な絆をしっかりと守ることができます。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/