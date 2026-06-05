【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「4月生まれ」（誕生日：4月5日～5月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。今月は、4月前半生まれの方は非常に好調な運気ですが、後半生まれの方は足元に注意して少し慎重に進みたい時期となります。周囲からの期待が集まる分、プレッシャーや重圧がかかる場面も多くなるでしょう。自分のやり方を押し通したくなる瞬間もありますが、任されたミッションに最後まで責任を持って丁寧に取り組むことが、何よりも大切な月です。仕事面では、プレッシャーからミスを見落としがちな星回りです。独断での進行は避け、進捗を周囲と密に共有しながら、もらったフィードバックを素直に反映させていきましょう。その誠実で確実な仕事ぶりが、あなたの評価アップへと直結しますよ。恋愛面では、シングルの方もパートナーがいる方も、「質問上手・聞き上手」になってお相手の話を上手に引き出すことが、関係性をスムーズに発展させる最大の鍵となります。シングルの方は、知人からの紹介など、人からつながる素敵な出会いに恵まれやすい月です。ただし、勢いに任せて強引に押しすぎると後悔する流れになりかねないので、焦らずじっくり距離を縮めていきましょう。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/