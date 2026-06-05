【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「3月生まれ」（誕生日：3月5日～4月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。今月は、前半と後半でガラリと空気が変わる、変化に富んだ1か月になりそうです。基本的には対人関係に恵まれる運気ですが、月の前半は少し自己主張が強くなりやすく、心が窮屈に感じられる予感。モヤモヤを内に抱え込まず、同僚をランチに誘って話を聞いてもらったり、カフェで季節限定のメニューを楽しんでリフレッシュしたり、カラオケで思いきり歌うなど、外に出して発散させましょう。月の後半に向かうにつれて、運気は少しずつ上昇していきます。今月は自分の能力を磨くのにもぴったりの時期なので、スキルアップや興味があった趣味などにフォーカスして、自分自身をアップデートしていきましょう。恋愛面では、「このままでいいのかな？」と、現状に対して迷いや揺らぎが出やすい時です。シングルの方は後半にかけて出会い運が上がっていくので、前半は自分磨きや準備の期間に充てるのがおすすめです。パートナーがいる方は、一時的な感情だけで物事を判断するのは禁物。普段の食事やスーパーでの買い物など、何気ない日常の場面で見せるお相手の優しさや振る舞いから、冷静に判断していくと、二人の未来がよりよい方向へ進みます。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/