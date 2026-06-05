【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「2月生まれ」（誕生日：2月4日～3月4日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。自分の可能性や、これまで温めていたアイデアを試したくなる、とても情熱的な1か月です。新しいご縁や人脈も広がりやすいタイミングとなります。ただその反面、現状へのフラストレーションから「今の環境から飛び出したい！」「何もかも白紙に戻して、ゼロからスタートさせたい！」という強いリセット衝動に駆られる傾向も。今月は、その衝動をどれだけコントロールできるかが大切なポイントになります。全てを投げ出してしまう前に一度立ち止まり、心の中のジレンマや不満はノートに書き出すなどして上手に発散させましょう。「本当はどうしたいのか？」を静かに整理し、望む未来と向き合うための有意義な時間に変換してくださいね。恋愛面では、あなたの大人の魅力が一段と高まるタイミングです。一方で、相手に対して無意識のうちに「減点法」で厳しく評価してしまいがちな一面も。シングルの方は、相手の「よいところ」をたくさん見つけるスタンスで会話を楽しむと、関係がスムーズに進みます。パートナーがいる方は、いつも以上に相手に感情をぶつけたくなる衝動に駆られそう。不満が爆発しそうになったら、本人に言う前に一度心の内を書き出してセルフカウンセリングを。冷静さを取り戻してから伝えることで、かえって絆が深まる、雨降って地固まる月になりますよ。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/