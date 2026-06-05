【四柱推命＊今月の運勢】2026年6月の運勢「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）のあなたの運気は？【月運占い】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2026年6月の運勢」（6月5日（金）～7月6日（月））。四柱推命・算命学・九星気学など東洋占術のプロであり、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・桜羽結万（さくらば・ゆま）さんが、2026年6月の運勢を詳しく鑑定します。「1月生まれ」（誕生日：1月5日～2月3日生まれ）の方の全体運や恋愛運をチェックして、最高の1か月にしましょう。今月は、全体的に運気は上昇中ですが、ところどころに不安定さを感じたり、気持ちが焦ってしまったりしそうです。スケジュールに予定を詰め込みすぎず、意識して心と時間に「余白」を作ることが大切です。一方で、表現力がグッと高まる星回りでもあります。誰かと話していく中で、あなたの眠っていた才能や素敵なアイデアを発見できるかも。普段はあまり出向かないような場所にあえて足を運んでみると、さらにクリエイティブな部分が刺激されて、運気も開けるきっかけとなりそうです。恋愛面では、あなたの魅力が自然な形で周囲に伝わりやすく、よい印象を残せるチャンスの時です。シングルの方は、普段の行動範囲を少し広げてみるのが吉。まだ参加できていない集まりや、流行のスポットに出かけてみると素敵な出会いを引き寄せやすくなります。パートナーがいる方も、お互いに行ったことのない未開拓のスポットへ一緒に足を運んでみると、新鮮なときめきを味わえそうです。■監修者プロフィール：桜羽結万（さくらば・ゆま）東京・池袋 占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、占い歴約20年。野村證券・パーソルキャリアでの勤務を経て占い師として独立。2024年にはスキルシェアサイト「ココナラ」にて結婚分野ランキング1位・仕事分野2位を獲得。現在はSATORI電話占いを始め、年間1,000名を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/