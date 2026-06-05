今回訪れたのは、長後駅東口から徒歩約2分の場所にある「クレープ＆ガレットカフェFASTGOOD」です。商店街の中にあるこちらのお店では、クレープやガレット、ドリンクを楽しめます。

取材に対応してくださったのは、店主の中辻さんです。お話を聞いていると、クレープの生地ひとつにも、想像以上のこだわりが詰まっていることがわかりました。

子どもと一緒に立ち寄れる気軽さがありながら、食べてみるとしっかり印象に残る。長後のまち歩きの途中に寄りたくなる、あたたかい雰囲気のお店でした。

長後の商店街にあるクレープ＆ガレットカフェ

「クレープ＆ガレットカフェFASTGOOD」があるのは、長後駅東口から歩いてすぐの商店街の中。店内にはテーブル席があり、テラス席も用意されています。

ベビーカーでも入りやすい広さがあり、子ども連れでも利用しやすい雰囲気です。テラス席では、ワンちゃんと一緒に過ごすこともできます。

クレープというと、外で気軽に楽しむイメージを持つ人も多いかもしれません。FASTGOODでは、店内でゆっくり味わうことも、テイクアウトで楽しむこともできます。

こちらの専用のカップに入れてもらえるため、持ち歩きも安心です。お店で食べた美味しいクレープを、今日はおうちで食べたい、そんな楽しみ方もできます。

店名に込めたのは「手軽においしいものを」

「FASTGOOD」という店名には、ファストフードのように手軽に、でもちゃんとおいしいものを届けたいという思いが込められています。クレープやガレットを、特別な日に食べるものではなく、日常の中でふらっと楽しんでもらいたい。

そんな気軽さが、このお店の雰囲気にもつながっているように感じました。長後駅の近くで、買い物の途中や子どもとのお出かけ帰りに立ち寄れるのも魅力です。商店街の中にあるからこそ、地元の人が自然に集まれる場所になっているのかもしれません。

クレープとガレットの違い

FASTGOODでは、クレープだけでなくガレットも楽しめます。クレープとガレットの大きな違いは、生地です。

クレープは小麦粉を使った生地。一方、ガレットはそば粉を使った生地です。

ガレットというと、四角く折りたたまれた生地の中央に具材がのっているものを思い浮かべる人もいるかもしれません。

FASTGOODでは、クレープのように巻いたスタイルでも提供しています。食事系のクレープは、希望するとそば粉のガレット生地に変更することも可能です。甘いクレープだけでなく、食事として楽しみたいときにも選びやすいのがうれしいところ。家族や友人とシェアするのも楽しみが広がりそうです。

こだわりが詰まった2種類の生地

FASTGOODの魅力は、生地へのこだわりです。クレープの生地は、もちもちとした柔らかいタイプ。もうひとつ、シュガーバタークレープに使われる生地は、サクサクとした食感が楽しめるタイプです。

中辻さんによると、もちもち生地には4種類の小麦粉が使われているそう。

それぞれの材料をオリジナルの分量でブレンドし、FASTGOODならではの生地に仕上げています。卵は、お店近くの養鶏場から直接仕入れた新鮮なものを使用。さらに、バターや牛乳はもちろん、ラム酒や塩といった副材料にもこだわって選んでいます。

スポンジケーキのようにふわっとしながら、もちもちでしっとりとした食感も楽しめる生地。香ばしい焼き色がつくように試作を重ね、今の味わいにたどり着いたといいます。生地だけで食べてもおいしいと思えるほど、細かな工夫が詰まったクレープ。ひと口食べると、具材だけでなく生地そのものの存在感も感じられます。

もう一方のサクサク生地には、小麦粉のほかにナッツも使われています。焼いている様子を見ていると、表面にきれいな焼き色がつき、香ばしい空気がふわっと広がります。クレープはシンプルなおやつに見えますが、ここまで細かく考えられた生地だと知ると、一口の感じ方も変わってきます。

もちもち生地のチョコバナナスペシャル

今回いただいたのは「チョコバナナスペシャル」￥750（税込）。まず目を引くのは、見た目の華やかさです。

名前の通り、バナナ、チョコレートソース、チョコチップがたっぷり入っていて、まさに“スペシャル”な一品。ひと口食べると、もちもちの生地にチョコの甘さとバナナのやさしい味わいが重なり、思わず笑顔になります。具材はクレープの下のほうまでぎっしり。食べ進めても最後まで満足感があり、おなかもしっかり満たされました。

子どもから大人まで楽しめる、王道のクレープです。実際に見ていると、子どもが思わず目を輝かせそうな華やかさがありました。長後の商店街で、こんな本格的なクレープを気軽に食べられるのは、地元の人にとってもうれしい存在です。

サクサク食感が楽しいシュガーバタークレープ

続いていただいたのは「シュガーバタークレープ プレーン」￥550（税込）。こちらは、サクサクとした生地のおいしさを楽しめるシンプルなクレープです。

焼き上がった生地に、店主さんがバターを豪快に塗っていく様子を見ているだけで、期待がふくらみます。

実際に食べてみると、サクサクの生地と濃厚なバターの風味がよく合います。カリカリとした粗めの砂糖の食感も楽しく、シンプルなのに飽きません。

最後までおいしくいただける、満足感のある一品でした。チョコバナナスペシャルのような華やかなクレープも魅力ですが、生地そのものを味わいたい人には、こちらもぜひ食べてほしいメニューです。

本格的な味わいに驚いた黒糖きなこラテ

ドリンクは「黒糖きなこラテ」￥690（税込）をいただきました。こちらは、国産最高級本わらび粉と和三盆を使って作られたわらび餅入りのドリンクです。

飲む前は、タピオカのような食感を想像していました。ところが実際に飲んでみると、やわらかなわらび餅がすっと口に入り、とろけるような食感に驚きます。黒糖ときなこの風味もしっかり感じられ、味わいは想像以上に本格的。わらび餅が好きな筆者にとっても大満足の一杯でした。

おいしすぎて、気づけばあっという間に飲み切ってしまうほど。クレープよりも軽く甘いものを楽しみたいときや、ドリンク感覚でスイーツを味わいたいときにもぴったりです。

子ども連れやペット連れでも立ち寄りやすい

FASTGOODは、子ども連れでも利用しやすいお店です。店内は広めで、ベビーカーでも入りやすい雰囲気。実際に、家族連れのお客さんも多いそうです。

カウンターの横にはたくさんの絵本が置かれたキッズコーナーも。大きなクマさんを、子どもたちはとてもかわいがっているそうです。

小さな子どもから年配の方まで、幅広い世代が訪れると中辻さんは話します。また、テラス席はペット同伴も可能です。店内には、コーヒーや雑貨のほか、ワンちゃん向けのフードも置かれていました。

辻堂にある無添加ドッグフードのお店の商品も一部取り扱っているそうです。クレープを食べるだけでなく、ちょっとした買い物も楽しめるのが面白いところ。商店街の中にあるお店らしく、ふらっと立ち寄ったときの楽しみがいくつもあります。

長後のまちを盛り上げる場所に

FASTGOODは、長後の商店街の中にあります。この場所は、もともと地域の人たちの憩いの場として立ち上がった背景があるそうです。中辻さんも、その思いを大切にしていきたいと話していました。

「ひとつのお店だけがよくなるのではなく、まち全体が盛り上がっていくことが大切」そんな考えが、お話の中から伝わってきました。

長後には、まちを盛り上げたいと考えている人たちがいます。イベントやマルシェ、商店街でのつながりもあり、FASTGOODもその中のひとつの場所として関わっています。クレープを食べに来る場所でありながら、人が集まり、まちの空気を感じられる場所でもある。そのあたたかさが、FASTGOODらしさなのかもしれません。

これからのメニューにも注目

取材時、中辻さんは今後のメニューについても少し教えてくれました。夏ごろを目標に、メニューのリニューアルを考えているそうです。「体に良いものを」という思いを込めて開発を進めているとのこと。これからどんなメニューが加わっていくのか、とても楽しみですね。

まとめ

長後駅近くにある「クレープ＆ガレットカフェFASTGOOD」は、気軽に立ち寄れる雰囲気の中で、こだわりのクレープやガレットを楽しめるお店です。もちもち生地のクレープ、サクサク生地のシュガーバター、食事系にも合うガレット生地。ひとつひとつに工夫があり、食べる前に想像していた以上に奥深さを感じました。子ども連れでも入りやすく、テラス席ではペットと一緒に過ごせるのも魅力です。

長後の商店街を歩く日、甘いものを食べたくなった日、親子でちょっと休憩したい日。ぜひ「クレープ＆ガレットカフェFASTGOOD」に立ち寄ってみてください。

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