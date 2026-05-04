Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」が2026年5月8日にサービス開始10周年を迎えることを記念し、「キミが知る街の、知らない物語。」をコンセプトとした大型交通広告を、5月4日から5月10日まで渋谷駅構内に掲出する。また、5月4日より、10周年に先駆けて、Amazonギフトカード総額50万円分が当たる「10周年記念フォロー＆リポストキャンペーン」も開催する。

「サイコミ」人気6作品が集結した大型ポスター広告が渋谷駅構内に掲出

「キミが知る街の、知らない物語。」をコンセプトに、何気なく過ごす日常のすぐそばに“あるかもしれない”物語を描いた交通広告を、渋谷駅構内にて期間限定で掲出する。

全景

『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』をはじめとする、「サイコミ」で連載中の人気6作品のキャラクターたちが、現実の街並みを背景に、まるでAR（拡張現実）のようにリアルと溶け合うグラフィックで登場。通勤・通学路や散歩道など、見慣れた風景のすぐそばには、まだ知らない驚きやスリル、そして少しの闇を秘めた物語が潜んでいるかもしれません。本広告は、そうした日常に隠れた“物語の気配”を表現し、作品の世界観をより身近に感じられる内容となっている。日常に寄り添いながら、多彩な感情やドラマを描く作品を多数掲載する「サイコミ」ならではの、日常に潜む物語への入り口を見つけたくなるような広告だ。

掲載先情報

掲出場所：渋谷駅 東急 道玄坂ハッピーボードA（東急田園都市線渋谷駅 B1F改札外 A0・A1出口方面）

掲出期間：2026年5月4日(月) ～ 2026年5月10日(日)

※駅および、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

広告掲載作品

『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』

『剣に焦ぐ』

『日陰者でもやり直していいですか？』

『パーフェクトグリッター』

『終の退魔師―エンダーガイスター』

『今どきの若いモンは』

「10周年記念フォロー＆リポストキャンペーン」

「サイコミ」10周年に先駆けて、サイコミ公式Xアカウント（@cycomi）をフォローのうえ、対象投稿をリポストした方の中から、抽選で100名にAmazonギフトカード5,000円分が当たるキャンペーンを実施する。サイコミ公式Xアカウントでは、連載作品の最新情報や10周年に関するお得な情報を随時告知する。応募期間は5月4日12:00～5月10日11:59まで。

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