Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」が2026年5月8日にサービス開始10周年を迎えることを記念して、特設サイトをはじめとする10周年記念スペシャルコンテンツを公開、あわせて、10周年を記念した各種キャンペーンを開催する。さらに、連携施策として、「LINEマンガ」にて「¥0パス(ゼロパス)」で「サイコミ」作品が読める“サイコミ10周年記念フェア”も開催中だ。

2016年に「最高のマンガコンテンツを無料で毎日!」をキャッチフレーズとしてサービスを開始した「サイコミ」より、日頃の感謝を込めて、特設サイトや10周年記念PVの公開のほか、作家から寄せられたお祝いイラスト&メッセージのシェアキャンペーン、人気連載作品の一挙無料公開、10周年特別ミッションなど、多彩な企画を実施する。

10周年を記念した特設サイト公開

「サイコミ」10周年を記念した特別サイトを期間限定で公開。作家からのお祝いイラスト＆メッセージなど、今しか見られないコンテンツも閲覧できる。

10周年を記念した特別PV公開

「読みたいのは“今”面白い漫画だ。」をコンセプトに、「サイコミ」作品のキャラクターたちが可愛く、カッコよく生き生きと躍動する特別PVが公開された。

「お祝いイラストシェアキャンペーン」開催

10周年を記念した特設サイトより、お祝いイラスト＆メッセージのページで公開されているイラストをX(旧Twitter)でシェアすると、抽選で100名様に10周年記念ビジュアルがプリントされたオリジナルQUOカード1,000円分が当たるキャンペーンを開催。応募期間は5月18日11:59まで。応募方法の詳細は特設サイトを確認のこと。

「55作品を一気読み!全話無料キャンペーン」開催

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5月8日12:00～5月11日11:59の72時間限定で、人気連載55作品の全話無料キャンペーンを開催。気になっていた作品を一気に最新話まで読み進めるチャンスだ。

対象作品は、キービジュアル掲載作品である『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』『パーフェクトグリッター』『今どきの若いモンは』『剣に焦ぐ』『終の退魔師―エンダーガイスター―』『日陰者でもやり直していいですか?』をはじめ、「サイコミ」の人気連載55作品、計5,500チャプター以上が対象。先読みは対象外。

「サイコミ10周年記念特別ミッション」開催

毎日更新されるデイリーミッションを期間中すべて達成すると、最大400ボーナスコインを獲得できる特別ミッションを実施。ミッションは「毎日2話連載マンガを読む」「毎日デイリーボーナスを2回受け取る」の2種類のみ。開催期間は、5月8日12:00～5月18日11:59。

「LINEマンガ」で“サイコミ10周年記念フェア”開催中

10周年を記念した連携施策として、「LINEマンガ」にて「¥0パス(ゼロパス)」で「サイコミ」作品が読める“サイコミ10周年記念フェア”を開催中。『明日、私は誰かのカノジョ』『付き合えなくていいのに』など映像化された完結作も含まれる。開催期間は5月8日0:00～6月7日23:59。

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