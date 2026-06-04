2026年6月の運勢★生年月日でわかる今月の運勢占い★タロット×数秘術で占うあなたの運命は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年6月の運勢。TOKYO FM＋では、今日の運勢や今週・今月の運勢、血液型占い、心理テストなど、毎日を彩る占いコンテンツを多数配信中です。本記事では「タロット占い×数秘術」を組み合わせて詳しく読み解きます。今回は、生年月日から導き出される「バースデー・ナンバー」を用いて、あなたの運勢や運命を変えるヒントを見ていきましょう。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さん）数秘術でのバースデー・ナンバーは、厳密には「誕生日の日にちだけ」を指します。この占いでは便宜上、月日を足したものをバースデー・ナンバーと呼んでいます。誕生日の月と日を足して、1桁になるまで足し続けてください。（例）8月16日の場合：8＋1＋6＝15、1＋5＝6よって、8月16日生まれの人のバースデー・ナンバーは「6」になります。それでは、バースデー・ナンバーごとの運勢を見ていきましょう。物事が完成したり目標が達成したりと、喜ばしい出来事が起こりそうです。心情的にも満たされて、余裕が持てるようです。金銭面も安定し、ようやく落ち着いて過ごすことができるでしょう。今月は、現実的な行動と創造的な行いの両方をすると良いでしょう。どちらか一方だけに集中してしまうと、自分の良い面が発揮しにくいかもしれません。さまざまなことにチャレンジし、奥行きのある人物を目指すとうまくいくようです。調子が良い時期ではありますが、だからといって無理をしたり不摂生をしたりしていると大変になってしまうので気をつけましょう。体調管理をしっかり行うなど、健康を意識した生活を送ってみてください。分析能力や思考力に長けてはいますが、思ったことをすぐに伝えてしまうと、誤解を招く場合がありそうです。相手の状況や心情を察してから話すようにすると、トラブルも減っていくことでしょう。受け身の姿勢でいると◎今月は自然体でいるほうがうまくいきそうです。複雑に捉えてしまうと損をしてしまう場合もあるので気をつけましょう。ちょっと神経質になっているなと感じたら、自然が多い場所へ出かけると◎ 土いじりなどをするのも良いでしょう。自己主張の強い人が周りにいると、今ひとつ乗り気になれないなど、不満を覚えることがあるかもしれません。物事の見方を変えて、楽しめる工夫をしてみましょう。ライブなどに出かけると、刺激を受けて元気になれそうです。クリエイティブなことがやりたくなったり、好きなことに夢中になったりしやすい時期です。ですが、そこばかり追ってしまうと、他のものがおろそかになりバランスが崩れてしまうので気をつけましょう。ときには立ち止まって、自分の位置を確認することも大切なようです。さまざまな人の意見や話を聞く機会がありそうですが、優柔不断にならないよう気をつけましょう。自分が行っていきたいことや夢などをしっかりとイメージすると良いかも。内面と向き合うために神社仏閣など神聖な場所へ行ってみるのも◎やめたい気持ちはあっても、なんとなく続けていたことがあれば区切りをつけるタイミングです。自分の意思を強く持って、さらに高みを目指すためにステップアップしていきましょう。自分とは真逆の個性から学べることもありそうです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai