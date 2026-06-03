中日がウンベルト・メヒアを登録抹消　前回登板はタイムリーヒット被弾









3日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズはウンベルト・メヒア投手を一軍登録から抹消した。











メヒアは2024年から中日でプレーしている助っ人右腕。昨季は一時勝ちパターンの一翼を担うなどリリーフ陣を支え、12ホールドを挙げた。



今季もリリーフ陣の一角としての働きが期待されていたが、5月10日の巨人戦では1点リードの場面で登板したが逆転を許し、敗戦投手に。



その日先発し好投していたドラ2ルーキー右腕・桜井頼之介投手の勝ち投手の権利がなくなってしまった。



12日のDeNA戦でも失点したが、その後は3試合無失点。



直近の登板となった5月31日のオリックス戦では、満塁の場面でマウンドに上がり、西川龍馬選手に追加点となるタイムリーヒットを打たれてしまった。



二軍で状態を整え、本来の好リリーフ投手として一軍に戻ってくることができるか注目される。





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【動画】分岐点となったシーン メヒア、痛恨のタイムリー被弾

DAZNベースボールの公式Xより













逆転に次ぐ逆転



西川龍馬 2点タイムリー！

この回打者一巡の猛攻で一挙5点



⚾️オリックス×中日

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【了】