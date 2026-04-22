海運業向け基幹システムを提供するITメーカーのエイ・アイ・エスは、6月25日が国際海事機関(IMO)が定める「船員の日(Day of the Seafarer)」であることについて、「6月25日は船員の日」日本定着プロジェクト始動した。

日本において、貿易に占める海上貨物の割合は輸出入合計で約99.6％(重量ベース)に達しており、私たちの暮らしや産業は海上輸送によって支えられている。さらに、国内物流を担う内航海運においても、産業基礎物資の約8割を担っている状況だ。こうした社会を支える重要な役割を担いながらも、船員の仕事は一般生活から見えにくく、その役割や価値が社会に十分に認知されているとは言えない。

このほどエイ・アイ・エス(以下、AIS)は、こうした現状を背景に、「見えない仕事に、見える感謝を。」をコンセプトとして、「船員の日」の日本国内での認知向上と定着を目的とした本プロジェクトを発足した。

本プロジェクトは、AISが主体となり立ち上げた取り組みであり、船員への感謝と敬意を社会全体で共有するとともに、海運業界への貢献を目的として推進し、企業・団体・個人を問わず、任意で参加できる取り組みとして展開していくという。

船員への感謝・応援メッセージの募集および公開

取り組みのひとつとして、船員への感謝・応援メッセージを広く募集する。投稿は、AISのサイトから、5月20日まで受け付ける。寄せられたメッセージは、2026年6月中にYouTube「とらくるチャンネル」で公開予定。

なお、個人名は非公開とし、企業名についてはご希望に応じて一覧形式で掲載する。投稿内容との紐づけは行わない。

ポスター・広報グッズの無償配布(企業・団体限定)

本プロジェクトの趣旨に賛同いただける企業・団体向けに、ポスターおよび広報用ボールペンを無償配布する。希望の方はAIS公式サイトの専用フォームより申し込みをすること。数量限定、なくなり次第終了。

広報用ポスター

広報用ボールペン

日本展開に向けたAIS制作プロジェクトロゴの提供

本プロジェクトでは、「船員の日」の認知向上に向けて、2つのロゴを展開、ロゴデータを無償で提供する。社内掲示、広報活動、イベント等に自由に活用可能だ。

6月25日 船員の日 ロゴ

ロゴのひとつは、「船員の日」の理念と象徴性を表現したプロジェクト公式ロゴ。航海を導く羅針盤をモチーフに、船員の安全と社会を支える重要な役割を表現している。

もうひとつは、「見えない仕事に、見える感謝を」というメッセージを体現したキャンペーンロゴ。本プロジェクトでは、公式ロゴを軸としながら、キャンペーンロゴを通じて広く社会への共感と理解の醸成を図っていく。

Sea Japanにて、フォトスポットを設置

Sea Japan(2026年4月22日～24日東京ビックサイトにて開催)のAISブース「5D-20」では、「船員の日」にちなんだフォトスポットを設置する。

後援(2026年4月15日時点)

鳥羽商船高等専門学校、(一社)日本海運集会所、(一社)日本船長協会、(一社)日本船舶機関士協会