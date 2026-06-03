イングランド代表の背番号が決定した[写真]=Getty Images

　イングランドサッカー協会（FA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名の背番号を発表した。

　欧州予選を8戦全勝と圧巻の成績で首位突破したイングランド代表。8大会連続17回目となる本大会ではグループLに入り、現地時間17日にクロアチア代表、同23日にガーナ代表、同27日にパナマ代表と対戦する。

　チームを率いるトーマス・トゥヘル監督は、先月22日にすでに登録メンバー26名を発表済み。MFフィル・フォーデン、MFコール・パーマーらが落選となったものの、MFジュード・ベリンガム、MFデクラン・ライス、FWブカヨ・サカ、FWハリー・ケインなど錚々たる選手が名を連ねている。

　今回新たに背番号が発表され、サカの「7」やケインの「9」、リース・ジェームズの「24」は所属クラブと同じ番号を着用。その他、べリンガムに「10」が託され、マーカス・ラッシュフォードは「11」を背負うことになった。

　イングランド代表の背番号は以下の通り。

1　ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）
2　エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）
3　ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
4　デクラン・ライス（アーセナル）
5　ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
6　マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）
7　ブカヨ・サカ（アーセナル）
8　エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
9　ハリー・ケイン（バイエルン/ドイツ）
10　ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード/スペイン）
11　マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ/スペイン）
12　ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
13　ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
14　ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
15　ダン・バーン（ニューカッスル）
16　コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
17　モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）
18　アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
19　オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）
20　ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
21　エベレチ・エゼ（アーセナル）
22　イヴァン・トニー（アル・アハリ・サウジ/サウジアラビア）
23　ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）
24　リース・ジェームズ（チェルシー）
25　ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）
26　ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン/ドイツ）