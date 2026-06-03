イングランドサッカー協会（FA）は2日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名の背番号を発表した。

欧州予選を8戦全勝と圧巻の成績で首位突破したイングランド代表。8大会連続17回目となる本大会ではグループLに入り、現地時間17日にクロアチア代表、同23日にガーナ代表、同27日にパナマ代表と対戦する。

チームを率いるトーマス・トゥヘル監督は、先月22日にすでに登録メンバー26名を発表済み。MFフィル・フォーデン、MFコール・パーマーらが落選となったものの、MFジュード・ベリンガム、MFデクラン・ライス、FWブカヨ・サカ、FWハリー・ケインなど錚々たる選手が名を連ねている。

今回新たに背番号が発表され、サカの「7」やケインの「9」、リース・ジェームズの「24」は所属クラブと同じ番号を着用。その他、べリンガムに「10」が託され、マーカス・ラッシュフォードは「11」を背負うことになった。

イングランド代表の背番号は以下の通り。

1 ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

2 エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

3 ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

4 デクラン・ライス（アーセナル）

5 ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

6 マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

7 ブカヨ・サカ（アーセナル）

8 エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

9 ハリー・ケイン（バイエルン/ドイツ）

10 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード/スペイン）

11 マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ/スペイン）

12 ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

13 ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

14 ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

15 ダン・バーン（ニューカッスル）

16 コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）

17 モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

18 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

19 オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）

20 ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

21 エベレチ・エゼ（アーセナル）

22 イヴァン・トニー（アル・アハリ・サウジ/サウジアラビア）

23 ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

24 リース・ジェームズ（チェルシー）

25 ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）

26 ジャレル・クアンサー（レヴァークーゼン/ドイツ）