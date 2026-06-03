阪神 vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：阪神 vs 西武
- 開催球場：阪神甲子園球場
- 過去の対戦成績：直近の対戦データなし
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|53
|31
|21
|1
|.596
|-
|2
|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|0
|3
|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|6
|楽天
|53
|20
|32
|1
|.385
|11