阪神 vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：阪神 vs 西武
  • 開催球場：阪神甲子園球場
  • 過去の対戦成績：直近の対戦データなし

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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 53 31 21 1 .596 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 0
3 巨人 53 28 25 0 .528 3
4 DeNA 53 23 28 2 .451 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 53 19 33 1 .365 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 53 30 23 0 .566 1
3 ソフトバンク 52 29 23 0 .558 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 53 26 27 0 .491 5
6 楽天 53 20 32 1 .385 11