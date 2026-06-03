ファミリーマートは6月13日・14日、三重トヨタ自動車と共同で、トヨタのミニバンなどの展示試乗会を三重県内のファミリーマート5店舗で開催する。

トヨタのミニバンを比較する展示試乗会

ファミマ駐車場で展示試乗会を実施

同取り組みは、今年3月に両社の初の取り組みとして行ったトヨタの電気自動車の試乗会および三重県内でのタイアップキャンペーンの第2弾として実施する。

本企画は、日常の生活圏であるファミリーマートの駐車場で展示試乗することで、普段カーディーラーには足を運びづらいと感じている人や子育て中のファミリーに、気軽にミニバンを見てもらう機会を提供することを目的としている。

三重トヨタ自動車の専門スタッフが、車種によって異なる装備や後部座席の広さ、シートアレンジの方法など実用性を説明し、ミニバンで広がる暮らしの楽しさを伝える。試乗コースは該当店舗近隣の公道で、希望者のみ当日対応する。

開催日時は6月13日～6月14日10:00～18:00。開催店舗は、ファミリーマート桑名大山田店(桑名市)、菰野桜野店(菰野町)、鈴鹿桜島二丁目店(鈴鹿市)、松阪虹が丘店(松阪市)、伊賀ゆめが丘店(伊賀市)となる。

ファミチキがもらえるキャンペーン

6月2日～6月30日、「ファミチキがもらえるキャンペーン」を開催する。三重トヨタ新車・中古車全店およびファミリーマート試乗会開催5店舗で査定、試乗、商談のいずれかをした先着1,500名に、県内のファミリーマート全398店舗で利用できる「ファミチキ(骨なし)」無料引き換えクーポンを進呈する。

店内広告とのコラボレーション

ファミリーマート展示試乗会およびタイアップキャンペーンの広告を、店内にあるデジタルサイネージ「ファミマTV」でも配信する。ポスターやチラシなどの告知物と合わせて展開することにより、イベントやキャンペーンの認知・理解を促進し、需要を掘り起こしていく。