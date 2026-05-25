「上司ガチャ」という言葉を耳にする機会も増えた昨今。頼れるタイプに当たれば心強い一方で、「え、その人が上司なの?」と思ってしまうような場面に遭遇することもあるようです。

上司への信頼が落ちる、思わぬ場面に遭遇してしまうことも......

今回は、人気漫画「#やばい上司」から、そんなエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

やばい上司クイズ「声をかけると異常に"ビクッ"とした課長、何をしていた?」

部下が「課長、今ちょっといいですか?」と声をかけると、課長はなぜか肩を跳ねさせるレベルでびっくり。違和感を覚えた部下が課長のPC画面を見ると......

さて、課長は何をしていたのでしょうか......?

① "推し"のアイドルのグッズを比較しながら、どれを買うか真剣に悩んでいた

② 今さらブラインドタッチに目覚め、必死に"タイピング練習"をしていた

③ PCに最初から入っている"あのゲーム"を仕事中に遊んでいた

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※答えはこの記事の最後にあります。

"気づかないほうが幸せだった"瞬間もある

ふとした瞬間に「え、今それやってたの!?」という光景を目撃すると、"上司ガチャ"の結果を静かに噛みしめたくなることも。本人は隠しているつもりでも、妙な慌て方や挙動から、思わぬ"ゆるさ"が伝わってしまうのかもしれません。

特に、普段は厳しそうに見える上司ほど、そのギャップの破壊力は大きいもの。部下側としても、「見なかったことにしたほうがいいのか......?」と微妙な気持ちになりつつ、なぜか妙に記憶に残ってしまうようです。

▶なお、今回の答えは③ PCに最初から入っている"あのゲーム"を仕事中に遊んでいた でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!