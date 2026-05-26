同僚とのランチタイムは、職場でのちょっとした息抜きができる時間。そんな場面で、同僚から飛び出したある一言で......

今回は、人気漫画「#やばい同僚」から、ある2人の社員の一見よくある会話から描かれたエピソードをご紹介します。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあったやばい同僚クイズ「ランチ決定後、何を言い出した?」

同僚と「今日ランチどこ行く?」と話している日常の1枚。行くお店も決まり、流れ的にもそのまま向かう空気になっていました。

ところが、その直後。同僚が"あること"を言い出し、場の空気が少し変わります。

さて、同僚は何と言ったのでしょうか?

① 「○○さんも誘おう」と、意中の相手を呼ぶための踏み台にされていた

② しれーっとした顔で「お金貸して」と言ってきた

③ 「15時くらいに行こう」と、めちゃめちゃ遅い時間を指定された

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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✅ランチの空気が一瞬で変わる"後出し発言"とは……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「それ先に言って!」となる"後出し問題"

友人同士でも職場でも、「それもっと早く言ってほしかった……」という後出しに遭遇したことがある人は少なくないかもしれません。

特に食事やお金の話は、タイミング次第で相手の受け取り方も変わるもの。悪気がなさそうだからこそ、逆にリアクションに困るケースもあるようです。

▶というわけで、今回の答えは②しれーっとした顔で「お金貸して」と言ってきた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!