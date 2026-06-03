今日は2026年6月3日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月3日の12星座占いでは、さそり座が総合運1位。周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！2位はかに座、3位はやぎ座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がおうし座とおとめ座、金運がふたご座とみずがめ座、仕事運がやぎ座、健康運がかに座とうお座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。