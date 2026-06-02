ロッテ、3点リードで後半戦へ

ロッテは5回表に山口、ソト、安田のタイムリーで一挙3得点。その後ヤクルトの反撃を抑え、3対0で6回を終えた。このリードを守りきれるか、試合は終盤へ向かう。

【スタメン】

ヤクルト: 1(右)塩見　泰隆 2(左)Ｄ・サンタナ 3(遊)長岡　秀樹 4(一)Ｊ・オスナ 5(中)岩田　幸宏 6(二)内山　壮真 7(捕)古賀　優大 8(投)松本　健吾 9(三)武岡　龍世

ロッテ: 1(二)小川　龍成 2(捕)佐藤　都志也 3(右)西川　史礁 4(左)山口　航輝 5(一)Ｎ・ソト 6(遊)友杉　篤輝 7(三)安田　尚憲 8(中)和田　康士朗 9(投)Ａ・ジャクソン

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 52 31 20 1 .608 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 1
3 巨人 52 27 25 0 .519 4
4 DeNA 52 23 27 2 .460 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 52 19 32 1 .373 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 52 30 22 0 .577 1
3 ソフトバンク 51 28 23 0 .549 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 52 25 27 0 .481 6
6 楽天 52 19 32 1 .373 11