巨人が1点差でオリックスに勝利

先発投手：巨人は則本昂大が5回2/3回2失点の好投（5安打2奪三振）、オリックスの九里亜蓮は5回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：オリックスが1点を追加 2回裏：巨人が2点を追加 5回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人のＴ・キャベッジが1本塁打、2打点の活躍、オリックスの中川圭太が1本塁打の活躍。

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