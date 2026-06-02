巨人が1点差でオリックスに勝利

先発投手：巨人は則本昂大が5回2/3回2失点の好投（5安打2奪三振）、オリックスの九里亜蓮は5回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：オリックスが1点を追加 2回裏：巨人が2点を追加 5回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人のＴ・キャベッジが1本塁打、2打点の活躍、オリックスの中川圭太が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 52 31 20 1 .608 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 1
3 巨人 52 27 25 0 .519 4
4 DeNA 52 23 27 2 .460 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 52 19 32 1 .373 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 52 30 22 0 .577 1
3 ソフトバンク 51 28 23 0 .549 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 52 25 27 0 .481 6
6 楽天 52 19 32 1 .373 11