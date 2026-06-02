ロッテ、ヤクルトを完封し5勝目を挙げる

先発投手：ロッテはA・ジャクソンが7回0失点の好投（6安打7奪三振）、ヤクルトの松本健吾は4回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：ロッテが3点を追加 8回表：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテの西川史礁が3安打の活躍、ロッテの佐藤都志也が3安打、2得点の活躍、ロッテの和田康士朗が3安打の活躍。

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