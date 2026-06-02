ロッテ、ヤクルトを完封し5勝目を挙げる
先発投手：ロッテはA・ジャクソンが7回0失点の好投（6安打7奪三振）、ヤクルトの松本健吾は4回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：ロッテが3点を追加 8回表：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテの西川史礁が3安打の活躍、ロッテの佐藤都志也が3安打、2得点の活躍、ロッテの和田康士朗が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|53
|31
|21
|1
|.596
|-
|2
|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|0
|3
|巨人
|53
|28
|25
|0
|.528
|3
|4
|DeNA
|53
|23
|28
|2
|.451
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|53
|19
|33
|1
|.365
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|53
|30
|23
|0
|.566
|1
|3
|ソフトバンク
|52
|29
|23
|0
|.558
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|53
|26
|27
|0
|.491
|5
|6
|楽天
|53
|20
|32
|1
|.385
|11