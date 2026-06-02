ロッテ、ヤクルトを完封し5勝目を挙げる

先発投手：ロッテはA・ジャクソンが7回0失点の好投（6安打7奪三振）、ヤクルトの松本健吾は4回2/3回3失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：ロッテが3点を追加 8回表：ロッテが2点を追加 注目選手：ロッテの西川史礁が3安打の活躍、ロッテの佐藤都志也が3安打、2得点の活躍、ロッテの和田康士朗が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 53 31 21 1 .596 -
2 阪神 52 30 21 1 .588 0
3 巨人 53 28 25 0 .528 3
4 DeNA 53 23 28 2 .451 7
5 広島 50 18 30 2 .375 11
6 中日 53 19 33 1 .365 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 54 31 21 2 .596 -
2 オリックス 53 30 23 0 .566 1
3 ソフトバンク 52 29 23 0 .558 2
4 日本ハム 55 27 28 0 .491 5
5 ロッテ 53 26 27 0 .491 5
6 楽天 53 20 32 1 .385 11