ソフトバンク、3点リードで後半戦へ

ソフトバンクは3回表に1点、5回表に2点を追加し、3-0で中日をリード。栗原陵矢の3打点と庄子雄大の2得点がチームを牽引。6回を終え、このままリードを守り切れるか。

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