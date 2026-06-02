ソフトバンク、3点リードで後半戦へ
ソフトバンクは3回表に1点、5回表に2点を追加し、3-0で中日をリード。栗原陵矢の3打点と庄子雄大の2得点がチームを牽引。6回を終え、このままリードを守り切れるか。
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|52
|31
|20
|1
|.608
|-
|2
|阪神
|52
|30
|21
|1
|.588
|1
|3
|巨人
|52
|27
|25
|0
|.519
|4
|4
|DeNA
|52
|23
|27
|2
|.460
|7
|5
|広島
|50
|18
|30
|2
|.375
|11
|6
|中日
|52
|19
|32
|1
|.373
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|54
|31
|21
|2
|.596
|-
|2
|オリックス
|52
|30
|22
|0
|.577
|1
|3
|ソフトバンク
|51
|28
|23
|0
|.549
|2
|4
|日本ハム
|55
|27
|28
|0
|.491
|5
|5
|ロッテ
|52
|25
|27
|0
|.481
|6
|6
|楽天
|52
|19
|32
|1
|.373
|11