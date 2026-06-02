今日の運勢 6月3日（水）「12星座占いランキング」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月3日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月3日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？対人運が好調な一日に。気になる相手ともごく自然に会話ができることでしょう。服やアイテムの流行などを気にせず、好きなものを選んでみて。自分らしいと感じる姿が相手に対しても好印象を与えるでしょう。活躍する場が多くなるようです。目標に向かって全力で取り組んでいくと、大きな成果を手にすることができるでしょう。自分自身の才能や能力を思いきり発揮するようにしてみましょう。週の真ん中で疲れやストレスがたまってくる頃ですが、何かスカッとする出来事が起こる予感。今日は自分の時間を大切にしましょう。好きなものに熱中できる環境づくりを行ってみて。思っていたことを素直に伝えられる機会がありそうです。とくに、パートナーや恋人にはきちんと考えなどを話すようにしましょう。将来に関する夢や目標を共有すると良いでしょう。今日は、ラッキーなことが起こりやすいかも。嬉しい気持ちは周りと共有すると良いでしょう。社交的なイベントに参加するのもおすすめ。新たな出会いもあり、ますますやる気がわいてきそう。交友関係が広がりそう。素の自分が出せるように、落ち着いて行動すると良いでしょう。相手と共通の趣味などが分かれば一気に心の距離も縮まるようです。明るいカラーを身につけるとさらに対人運がアップ。友人とお茶を楽しむなどしてリフレッシュできそう。気分を入れ替えると、良いアイデアも思いつくことでしょう。ファッションやメイクなど普段と変えてみるのもアリ。自分の魅力の幅を広げていくと◎。冷静に物事を判断できる一日に。自分の立場や状況などを理解したうえで、高みを目指していけることでしょう。あなたの意識が変わると、周りもそれに応えたくなるようです。何か不満を感じていたりモヤモヤしていたりするならば、幸せを実感するハードルを下げてみると良いかも。「コーヒーでひと息つけて幸せ」「信号待ちしなくてラッキー」など日常の中にある幸せを意識するようにしてみましょう。仕事や遊びばかりを優先していると、家族や恋人から不満が出てしまうかも。一緒に食事をとるなど、こまめにコミュニケーションをとるようにしましょう。普段掃除をしないところを片付けると運気アップ！外にいる時間が長くなると、身体に疲れを感じてしまうかも。紫外線ケアを行ったり熱中症対策をしたりしましょう。今日は無理をせず、自分のペースで過ごすようにしてみて。社交的な一日になりそう。とくにご近所さんとの付き合いなど身近なコミュニティと繋がりが深くなるかも。そこではうわさ話などを聞くこともあるかもしれませんが、どちらかに加担しないよう気をつけましょう。自分の心に光が灯るようなことを行ってみましょう。新しい分野に挑戦してみるのもアリ。語学などのスキルを磨いていくのも良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/