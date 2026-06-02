スーパーキッズは7月26日、親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本 ラボ(茨城公演)」を、常陸大宮市文化センター●ロゼホール(大ホール)にて開催する。

音楽の絵本

「ズーラシアンブラス」は、歌詞のないクラシック音楽の世界において、絵本のように分かりやすい入り口を提供したいという想いから誕生した人気のコンサート。「音楽の絵本」は、「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う。

ズーラシアンブラスと弦うさぎ

ステージでは、「ウィリアム・テル序曲」などのクラシック定番曲をはじめ、「キラキラ星幻想曲」や「さくらさくら」といった童謡、幅広い世代に人気の「となりのトトロメドレー」などを独自の編曲で届ける。インドライオンによるトランペットソロやお馴染みのお笑いネタも交え、子どもから大人まで楽しめるズーラシアンブラスの魅力が凝縮された内容となっている。

開演は14:00からで、チケットは全席指定。価格は大人3,500円、25歳までの学生3,000円、3歳から小学生までの子ども2,500円。0歳から入場可能で、2歳までは大人1名につき1名まで膝上鑑賞が無料。チケットはスーパーキッズチケットセンターやローソンチケット、会場窓口にて販売する。