富士スピードウェイ周辺待望の新施設「富士モータースポーツフォレストテラス」が6月5日に先行開業 !

トヨタ不動産株式会社と富士モータースポーツフォレスト株式会社が推進する再開発計画「富士モータースポーツフォレストプロジェクト」。その一環として静岡県駿東郡小山町に建設中の複合商業施設の「富士モータースポーツフォレストテラス」のうち5店舗が、6月5日（金）に先行開業する。

【画像】「食」「癒」「泊」がコンセプトの新施設「富士モータースポーツフォレストテラス」の一部が先行開業！（写真9点）

富士モータースポーツフォレストテラス」とは富士スピードウェイが提供する「動」に対して、感動（食）や癒し（温泉）、宿泊（ホテル）といった「静」を提供する複合商業施設であり、以下の3つをコンセプトとした商業施設・温泉施設・ホテルで構成されている。

・「食」富士の美食を楽しめるバラエティに富んだレストラン

・「癒」富士山を真正面に臨む天然温泉とサウナ

・「泊」木々に囲まれた心地良いホテルとドッグフレンドリーな環境

2026年6月5日に先行開業するのは、以下のレストランとドッグサービスの5店舗。レストランは、全店がペット同伴可能なテラス席が設けられているのもペット連れには嬉しいポイントだ。

山の名水そば 富士の香

神奈川県藤沢市の人気蕎麦店「信州そば 信玄」が、小山の美しい水に惹かれて静岡初上陸。長野県産の蕎麦の実を使用し、富士の伏流水にさらして仕上げる蕎麦は「風味」「食感」「香り」が調和し、しなやなでツルリとした喉越しを提供する。

TRASPARENTE Celeste（トラスパレンテ セレステ）

東京・中目黒に本店をおき、食べログ「パン百名店」にも選出される人気店。コンセプトは「暮らしに寄り添う、町のベーカリー」。お客様に対してクリアな気持ちで素材・作り方にこだわりながら、安全・安心で美味しいパンやケーキ等を提供する。

豊洲まぐろ問屋 虎市

「虎市」は豊洲市場でまぐろ一筋の仲卸「稲良商店」厳選。濃厚な南まぐろを板前が丁寧に仕立て、重・ばらちらし・食べ比べ重で味わえる。ディナーは、御殿場・小山の地物野菜、季節の旬食材を取り入れたコース料理を提供。「御厨榮蔵」のこだわりの日本酒も取り揃えている。

茶楼KISURIN

担々麺を名物とする青山の人気中華「希須林」が、静岡県に初進出。静岡食材を取り入れた新メニューとともに、新たなブランドとして展開する。化学調味料を極力使わず、体にやさしく安心して通える味わいが特長。

Petreat（ペトリート）

長野県・軽井沢に拠点をもつ株式会社MOTOTECAが運営するドッグサービス店舗「Petreat」。店名は「Pet」＋「Retreat」の造語で、愛犬にやさしいサービスを提供。マイクロバブルで毛穴の汚れもしっかり落とす最新設備のセルフウォッシュのほか、一時預かりにも対応している。

東名高速道路「足柄スマートIC」から約10分、そして2028年度以降、新東名高速道路の全線開通に合わせて開業予定の（仮称）小山パーキングエリアスマートインターチェンジを降りてすぐの好立地。富士スピードウェイへの来場時はもちろん、ドライブの立ち寄り地としても選択肢に入れてみてはいかがだろうか。

富士モータースポーツフォレストテラス

所在地：静岡県駿東郡小山町大御神字小玉沢121-28（地番）

アクセス：「足柄スマートIC」より車で約10分、JR御殿場線「御殿場」駅より車で約20分

敷地面積：約17,000㎡

延床面積：約 8,000㎡

構造規模

商業施設：鉄骨造 地上1階

温泉施設・ホテル：鉄筋コンクリート造 地上3階（建設中）

竣工日

第1期 2026年4月30日（予定）

第2期 2027年春（予定）

開業日

第1期 商業施設5店舗：2026年6月5日

第2期 商業施設3店舗・温泉施設・ホテル：2027年春（予定）

ホームページ

https://www.terrace.fujimotorsportsforest.jp/