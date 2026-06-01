リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年6月運勢ランキング」を発表した。

2026年6月運勢ランキング

12位「射手座」

12位は射手座

冷静であること、ゆるっと過ごすことがカギの1か月。とにかく「慌てない、冷静に行動する」ことができれば、静かで落ち着いた時間を過ごせるでしょう。

何かを始めたい、変えたいという気持ちが盛り上がるのは、上昇志向が射手座さんを刺激するから。

最高の結果を手に入れるためにも、今月は準備期間と考えましょう。じっくりと経費や進め方を検討して正解です。

不足を感じる部分は、たとえ「にわか勉強」でもOK。勉強しましょう。

気持ちがはやる分、感情的になりがちなので、優しさを持つよう心掛けて。特に、身近な人には優しく接することで、お金を引き寄せます。

11位「牡牛座」

11位は牡牛座

スケジュールの変更や、担当する仕事内容に変動が起きやすい時期です。 「自分も忙しいけれど、後輩や家族の世話もしなくちゃ」という機会も増えるでしょう。

この時期をスムーズに乗り切るには「納得」がカギ。今、変更が起きた理由や目的、意味を考えてみましょう。SNSやニュースから情報を取り入れるのがおすすめです。

後半に行くにつれ、物事はゆっくりとしたペースになる見込み。

空いた時間は恋人や家族、仲間と会う時間や、体と心を癒す時間に使いましょう。

体調が整うだけが、メリットではありません。安心感を得て、下半期を乗り切りやすくなります。

10位「山羊座」

10位は山羊座

「1回やってみたけど、ダメだった」ことに再挑戦してみたい時期。若干、進展は遅く感じられそうですが、実現の可能性はあります。

仕事やライフワークに関することだけでなく、復活愛や誰かとの仲直りにもツキがある時期です。関わる可能性のある人には積極的に相談し、準備を進めましょう。

なお、家族のことで悩みがある場合は、恋人に頼ると解決しやすくなるはず。また、恋愛や結婚のチャンスを得たい場合は、友人グループに頼りましょう。

金運は悪くない時期。親しい人、一生一緒にいたい人のために、どう使うかを考えてみましょう。うまく、活用できるはずです。

9位「水瓶座」

9位は水瓶座

身近な人との縁が深まる1か月。幼馴染や親友、元クラスメートからは、有益な情報や困っていることの手助けが得られそうです。

また、職場のリーダーさんや、家族からそれとなく気にかけてもらえる気配。少しお小遣いをもらえたり、おごってもらえたりもあり得る時です。

助けてもらった相手には、積極的にお返ししましょう。また、後輩や年下さんの面倒を見てあげることも、さらなるツキを呼び込みます。

恋愛面では、何か起きたら推測で動かず、実際に起きたことだけを確かめましょう。その後は直観で動いてOKです。うまくいけば、復活愛が実る可能性もあります。

8位「天秤座」

8位は天秤座

金運に恵まれる見込み。臨時収入があれば、身近な人を助けるために使ったり、貯金しておく分も作ると良いでしょう。

仕事面・勉強面での成功を狙うならば、下調べに時間を掛けて。どこから、どんなツッコミを受けても、想定外な問題が起きても対応できる準備が、良い結果を引き寄せます。

良い結果が出たら、成功要因と反省すべき点を書き出しておいて。次の取り組みを、より良いものにできるでしょう。

恋愛面においてはなぜか「気にしすぎ」な傾向が出る予感。星回りのせいだと割り切りましょう。今月は「恋は楽しんでOK」という姿勢が、幸運を引き寄せます。

7位「牡羊座」

7位は牡羊座

「さすがだね！」「あなたに任せて良かった」と言われることが、仕事面や勉強面で増えるでしょう。

反面、あなた自身はちょくちょく「もっと早く、上手にできたはず」と思う見込み。

自分に厳しくなりやすい星回りなので、あまり気にしないのが正解です。「OKをもらえたらそれで良し」と考えて。

客観的に見れば、あなたが思っている以上の成果が上がっているはずです。

幸い、お金にはツキがある時期。1つ結果が出たならば、自分にご褒美をあげましょう。

特に昔「今の私には出せない金額かな」とあきらめたものを買うのがおすすめ。さらなるツキを呼びこめます。

6位「蟹座」

6位は蟹座

対人運、仕事運、金運が充実する時期です。1人でこなす必要はありません。周りに協力を得ながら進めましょう。

特にプランを提案する等、誰かを説得する時には、最新情報を根拠にするとツキがあります。

自力で情報を仕入れる他、周りの人からも、マメに情報も仕入れましょう。知らず知らずのうちに、チームで良い結果を出せるはずです。

プライベートでは若干、結婚や引っ越しはまだかと、急かされる気配。

周りが急かすなら流しましょう。交際相手が慌てている場合は、客観的に「準備をした方がいい理由」を示して正解。あなたが堂々と主導権を握れば、良い流れを掴めます。

5位「蠍座」

5位は蠍座

ツキが回ってくる時期。転職やビジネスプランの採用、結婚に向けた話が持ち上がる等、公私ともにうれしい出来事が起きそうです。

ツキを味方にするには、感情よりも理屈で話すことを心掛けて。たとえ、WEBニュースや雑誌に出ていた中身でも良いので、根拠を示しましょう。

ただし、仕事や勉強の面で何かしらの提案をする時には、蠍座さんのセンスを盛り込んで。むしろそれが、ウケる可能性の高い時です。

また、今月は年上の方や肩書のある方がキーパーソン。金銭的な援助や、有益なアドバイスをくれたりする気配です。恋愛面でもサポートしてもらえるでしょう。

4位「獅子座」

4位は獅子座

何事も順調に進むでしょう。特に、金運に恵まれる1か月です。予算が多めにもらえたり、家族からお小遣いを得ることもあり得ます。

仕事や勉強面では、手伝ってくれる人が現れる見込み。大いに手伝ってもらいましょう。1度あきらめたことや、長年の夢の達成に踏み出せる可能性があります。

また、最新のものに触れるとツキのある時期。貯金もしつつ、最新スポットや新規開店のお店に足を運びましょう。

多忙になりがちですが、恋愛や家族にも目を向けて正解。意識して、一緒に過ごす時間を増やしましょう。縁が深まります。

シングルさんには、復活愛の可能性もある時です。

3位「魚座」

3位は魚座

職場や学校にラッキーが転がっている時期。職場恋愛が職場結婚のフェーズに移行したり、告白されたりといったことが起きやすい時期です。

また、後半に行くにつれて「これやりたい！」と思っていたことを、実現しやすくなります。その気持ちを周りに素直に打ち明けるほど、実現しやすくなるでしょう。

多少経費がかさんでも、最終的に「こうしたい」というところがハッキリしていれば、金銭的に助けてくれる人が現れる見込み。安心して夢の実現に専念できるでしょう。

特に味方にしたいのは、ここ数か月で知り合った人。「ここを突破できれば何とかなる」という部分にヒントを与えてくれるでしょう。

今月の活躍により、魚座さん自身も自信を持てるはずです。

2位「乙女座」

2位は乙女座

あらゆる面で、ツキに恵まれやすい時期。特に仕事、勉強、家事等はサクサク進むでしょう。「明日やろうと思ってたところまでできた！」なんてこともありそうです。

結果を出して、目立つことを恐れないで。助けてくれる人も現れて、喜びを感じられるでしょう。

恋愛面では、結婚や婚約の可能性も高まる時。乙女座さん自身が何とかしなくても、自然の流れで話が出る可能性もあります。

また「婚活がうまくいかない」「彼の気持ちが分からない」「仲直りしたい」。こんな悩みは、身近な人に相談しましょう。

金運は良好。特に家族のために使うお金は、幸運を呼び込みます。

1位「双子座」

1位は双子座

今年最高の星回り。無理をしなくても、双子座さんの知性や活発さが輝き、魅力的な人という評価を得られるでしょう。仕事や勉強面でも成果の上がりやすい時期です。

また、恋愛運もアップします。カップルさんならば、結婚の話が出始めたり、籍を入れる方も増える見込み。シングルさんや片思いさんにも、カップル成立の兆しがあります。

仕事も対人運もアップする分、スケジュール管理には気を使って。やるべきことに追われて、チャンスを逃すのはもったいないほど、恋愛運がアップするからです。

お相手や気になる人に会う時間、婚活の時間は、何が何でもキープしましょう。