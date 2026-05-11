【心理テスト】いい人のフリして本当は…心の奥底に潜む「あなたの腹黒度」は何パーセント!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「おままごと」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）天気の良い休日、あなたは公園のベンチでのんびりと過ごしています。すると、近くでおままごとをしていた子どもが、あなたのところに駆け寄ってきました。「ねえ、お店屋さんごっこしようよ！」と声をかけられ、快くOKしたあなた。さて、あなたはどんな風に参加しますか？ 次の中から近いものを1つ選んでください。1． 花や草を摘んできて売る2． 葉っぱでごちそうを作って売る3． 並べられた小石や木の枝を買う4． 子どもが「魔法の薬」と呼ぶ木の実を買うこの心理テストでわかることは、あなたの「腹黒度」です。「売り買い」は「素直さと欲望」を象徴しています。子どもの無邪気な遊びにどう関わるかには、普段は隠している本音や欲望のあり方が表れます。売り手として何を差し出すか、買い手として何を求めるかで、あなたの「裏の顔」が明らかになるのです。裏表のない素直なあなた。心に浮かんだことが、そのまま表情や言葉に出るタイプです。駆け引きや競争とは無縁の世界に生きています。その透明さが何よりの魅力ですが、ストレートな物言いが周りをびっくりさせてしまうことも。たまには本音を心にしまっておく余裕を持ってみて。気配り上手なあなた。自分の本音を持ちつつも、相手が喜ぶ形に整えてから差し出す心遣いができます。穏やかな関係を築ける一方で、気を遣いすぎると、ふとした瞬間に余計な一言が出てしまいがち。言葉がまとまらないときは、あえて何も言わないのも一つの方法です。賢い大人のあなた。本音と建前を使い分け、人間関係や場の空気を冷静に読めるタイプです。誰かを陥れるためではなく、自分の平穏を守るための知恵として「腹黒さ」を使いこなしています。ただ、心を開ける相手の前では、鎧を脱ぐことも忘れずに。常に戦略を巡らせているあなた。相手の心理や状況を読み、自分に有利な流れを作ることに長けています。その手腕は強力な武器ですが、人を動かすことに慣れすぎると、対等で信頼できる関係が遠のいてしまうことも。ときには「素直さ」も切り札として活用しましょう。どんな人でも、心の奥には表に出さない本音が眠っています。それと上手に付き合えたとき、一歩大人に近づけるのかもしれません。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4